史丹福長壽中心設計賽 紐約大學奪冠台第三名

獲獎隊伍合影。（組委會提供）

史丹福長壽中心第十屆「設計挑戰賽」（Longevity Design Challenge）決賽25日在Paul Brest大廳舉行，主題為優化健康維度。

人類進入20世紀，平均壽命幾乎翻了一番，如何在更長壽命下提升生活健康質量，成為新的挑戰。今年的賽事吸引了全球38個國家的241支隊伍參加。參賽作品涉及食物營養、水源安全、空氣淨化、睡眠健康、社交心理健康等課題，共有八支隊伍進入決賽展示。

北京理工大學的Fitness & Fun Facility小組。（記者王子涵／攝影）

其中來自北京 理工大學的Fitness & Fun Facility小組，以及台灣東海大學、明志科技大學以及國立台灣教育大學的2 Care小組成功晉級決賽。

「隨著壽命的延長，希望人們在童年時就建立起健康的生活狀態，並保持一生。」設計挑戰賽發言人史密斯（Marie Conley-Smith）表示，「全世界有這麼多學生受到啟發，圍繞這個議題展開創新，太令人欣喜。」

進入決賽的小組將獲得1000元的獎金和來自專業導師的指導，冠軍隊伍將被授予1萬元的現金獎勵。

史丹福大學 機械工程教授柯林斯（Steve Collins）是主講來賓。他首先介紹了自己在腿部外骨骼方面的研究成果，其目標是幫助因殘疾、老齡化等原因導致行動不便的人群更方便地行走。「人體是個極其複雜的結構，尤其是我們的神經系統，導致很難預測人體對新的科學裝置有何反饋。」柯林斯說，「學生在進行設計挑戰時，最重要的是思考人體如何與裝置相適應。」

Fitness & Fun Facility小組將兩項中國傳統遊戲「套圈」與「蹺蹺板」相結合，研發出可以增進祖孫關係的社區體育活動器材。五名成員全部來自於北京理工大學工業設計專業。組長蘇杉杉表示，「祖孫之間一般很難找到能夠共同參與的戶外運動器材，長者的參與感較低。設計出這個健身 器材就是增加他們的樂趣。」

經過一天的角逐和評委的商議，來自紐約大學的Variable Reactive Board團隊最終奪得冠軍，來自印度的2Unpause Life團隊獲得亞軍，台灣2 Care團隊拿到第三名。北京理工大學遺憾未能進入前三名。