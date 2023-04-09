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1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

市長話金山／金山鬆綁小商業 開店更容易

舊金山市長 布里德
布里德參訪VIP Cafe。
布里德參訪VIP Cafe。

親愛的讀者們：

許多時候，小商業都面臨著不必要的障礙，層層疊疊的規則和條例使它們很難在市內開業和經營。我們在這方面的改進上已經取得了一些良好的進展，例如，兩年前選民通過了H提案，大大縮短了一些商業審批的程序。

但這還不夠。我們需要將這種簡化程序擴大到更多的小商業，以便有意者填補空置的舖面並支持商戶。

正因如此，在我們所做工作成效的基礎上，我提出了進一步改善小商業的許可證審批：

減少在嘗試開設新店面或擴展到新空間時所遇到的障礙；

允許更多的商業不用經過長達數月的許可程序的情況下開業；

使產業多樣化，以填補空置地舖；

解決提供娛樂和/或酒精的場所，以及為顧客提供戶外用膳的商業所面對的挑戰。

這些是我們正在採取的關鍵立法步驟。但我們也在改進我們每天在位於South Van Ness 49號的新舊金山許可證中心與商戶的互動方式。許可證中心在一個中央地點提供由23個不同許可證部門提供的服務站，而不是把顧客送到多個地點遞交申請。

這些服務站於2021年7月開放，服務由規畫局、樓宇檢查局、公共衛生局、公務局等部門，通過將服務集中在同一地方，客戶可以有效地到訪不同發許可證部門，從而獲得更好的體驗和改善政府職能。自今年年初以來，許可中心平均每天為191名客戶提供服務，平均每天提供531項服務。

作為經濟復甦工作的一部分，我們將繼續對進行改變和改進，以便商戶能夠專注於服務客戶和發展成功的業務。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

布里德市長與API董事成員。
布里德市長與API董事成員。
布里德市長在新的許可證中心。
布里德市長在新的許可證中心。
布里德市長在VIP Cafe與社區長者招呼。
布里德市長在VIP Cafe與社區長者招呼。
布里德市長與第四區前任及現任市議員。
布里德市長與第四區前任及現任市議員。

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