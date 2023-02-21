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財產付之一炬 日落區爆炸民宅鄰居籌款覓新居

記者李怡 / 舊金山報導
大衛（David Garth，右）向媒體表示，現在與妻女住在朋友家。（記者李怡/攝影）
大衛（David Garth，右）向媒體表示，現在與妻女住在朋友家。（記者李怡/攝影）

舊金山日落區22街2月9日發生民宅爆炸和三級火災，波及損壞多家鄰居房屋，燒毀損最嚴重的隔壁大衛（David Garth)一家，日前發起籌款，用於自行安置住所。

據David Garth描述，爆炸發生當天，慶幸他的妻子Nang在離家只有五分鐘路程的Learning Bridge Preschool幼兒園當老師，6歲的女兒Vanessa也不在家。他說，如果早30分鐘發生爆炸，他們都會在家裡。但大火燒毀了他們所有的財產和有紀念意義的物件和資料。

大衛與妻女租住在被毀壞的房屋內已經八年之久，且對外日落區有深厚的感情，很不願離開。大衛表示，因舊金山的租金保護政策，離開這棟房子就再也找不到原來的租金價格了。

爆炸發生後，大衛的妻子Nang所在學校的學生家長在GoFundMe上發起了籌款活動。家長表示，Nang作為一名老師，她給孩子們的生活帶來過很大幫助，想盡大家所能幫助Nang和她的家人，並為他們的孩子Vanessa提供臨時住所、新衣服、玩具，以及幫助他們重新找到溫暖的家。

David Garth表示，當地猶太教會的成員也在幫助他們募捐，對此表示感謝，且在爆炸發生後，第三區市議員殷嘉立也積極幫助協調民選官員，關注他們的需求。

9日的爆炸起火極為恐怖，事發民居幾乎完全燒毀坍塌，附近多所居民家窗戶被震碎。地檢長謝安宜的聲明說，調查人員找到了可疑的丁烷罐、烤爐和其他符合用揮發性溶劑加工哈希油的材料。還檢測到一罐疑似大麻油，發現其中含有丙酮和其他危險的高度易燃溶劑。調查人員在瓦礫中搜尋到一名已死亡的成年女性遺體。

爆炸發生後的第二天，警方逮捕了53歲的居民達倫．普萊斯（Darron Price）。15日，他被指控犯有與爆炸案有關的多項重罪。包括非自願過失殺人罪、製造受控物質、四項魯莽燃燒罪、兩項危害兒童罪和一項虐待老人罪。此外，地檢官還指控他造成（proximately caused）其中一名受害者遭遇巨大的身體傷害。

大衛（ David Garth）與妻女租住了八年的家。（記者李怡/攝影）
大衛（ David Garth）與妻女租住了八年的家。（記者李怡/攝影）

據應急管理處外事專員林偉浩（Victor Lim）介紹，爆炸發生當天，紅十字基金會已經介入安置受影響的民眾，隨後市府福利部門進行安置，疫情之前市府福利部門會安置三天住房給民眾，疫情之後改為了派發現金，由居民自行安置。因此22街民宅爆炸受影響的住戶，目前均處於自行安排住所狀態。林偉浩表示，關於受損房屋，房主應第一時間聯繫保險公司，進行定損和理賠。

目前大衛一家暫住在灣區的朋友家中，希望之後可以重返他們喜歡的日落區居住。

在爆炸中黃色受損房屋，是大衛與妻女租住了八年的家。 （本報資料圖片）
在爆炸中黃色受損房屋，是大衛與妻女租住了八年的家。 （本報資料圖片）

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