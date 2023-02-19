羅康納訪台 將會蔡英文、張忠謀 稱出訪「為了經濟」

加州民主黨聯邦眾議員羅康納17日在貝瑞薩社區中心（Berryessa Community Center）舉行市民大會。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州民主黨 聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）17日在南灣的市民會議上宣布，他當晚就啟程赴台灣訪問。此次訪台的目的是推動美台經貿議題，按計畫將會晤蔡英文總統和台積電 創始人張忠謀，以及在台灣的美國高科技公司代表。

周五在聖荷西貝瑞薩社區中心（Berryessa Community Center）舉行的市民大會上，羅康納主要向選民介紹了他在國會的工作，並接受民眾提問。市民大會的舉行時間是在總統日長周末前，但仍有近百位民眾參加，會場座無虛席。會後，羅康納即啟程飛台。

因為正值非裔 美國人歷史月，羅康納在大會一開始先為選區內16位非裔社區領袖頒發榮譽證書，讚揚他們的成就。羅康納表示，非裔美國人歷史與每個人息息相關。對他而言，如果不是上世紀50到60年代的非裔美國人的民權運動，推動國會在1965年通過了「移民和國籍答案」（the Immigrantion and Nationaity Act），取消對亞洲、非洲、南歐和東歐移民的限制性配額，他的父母都不可能來到美國。因此作為一個以亞裔為主的選區，更要認可、銘記非裔為所有族裔平權所做的努力和犧牲。

羅康納向選民匯報國會工作時表示，現在是一個「瘋狂的時刻」，國會正在努力落實一些重要事項，包括債務、公共安全、社會保障、醫療保健、就業、製造業回流等。而他本人參與推動了晶片與科學法案（Chips and Science Act）和降低通貨膨脹 法案（Inflation Reduction Act）。他指出，2022年的降低通脹法案是美國歷史上最大的一筆針對氣候環境的投資，10年預算為300億。羅康納表示，有人認為花費太高，但對比國防預算1年就要將近800億，他覺得應該為氣候、清潔能源投資更多。

羅康納透露，他將出任眾議院軍事委員會網絡、創新技術和信息系統小組民主黨主席，確保美國實行現代的國家安全戰略，在新技術上能夠保持和傳統軍力武器同樣的優勢。他表示，將繼續創造就業機會，不僅為自己選區，也要將科技工作帶到全州、全國。之後，羅康納花了40分鐘的時間回答選民的提問。

對於訪台話題，羅康納並未說得太多。上周他曾表示，為穩定美中貿易關係，加強與台灣半導體 業合作，他計畫今年出訪台灣兩岸。他的選區以高技科產業為主，選區的科技和商界領袖都向他提出訪問這兩個地區的重要性。

羅康納表示，「我想平衡與這兩個地區間的經濟和貿易關係，但不希望引發冷戰。我不認為訪問台灣是排除與中國接觸，所以雙方都會顧全。」此次出訪，主要出於經濟原因，尤其是半導體行業，他稱台積電對他的選區至關重要。羅康納似乎有意將自己的出訪，與國會共和黨與民主黨立場有所區隔。因為兩黨攻擊北京的同時，對台灣表現親和與支持。