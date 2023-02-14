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簡化住房建設審批 州參議員威善高推新法

記者李怡／舊金山報導
威善高表示，SB423號法案不是靈丹妙藥，如要建造所需的數百萬所房屋，我們必須做很多事情。（記者李怡／攝影）
威善高表示，SB423號法案不是靈丹妙藥，如要建造所需的數百萬所房屋，我們必須做很多事情。（記者李怡／攝影）

為加快加州住房建設，州參議員威善高（Scott Wiener）13日在舊金山推介參議會「 SB423號法案 」。此法案旨在擴展和加強SB35號法案，簡化和加快住房許可的審批流程。但SB35號法案是一項試行法案，並將於2025年底到期。SB423法案將使參議會SB35號法案成為永久性法案。

SB35號法案簡化至少50%的可負擔住房項目審批建造流程。SB423法案同時還通過改變SB35的勞工條款，讓廣大建築工人群體受益。

SB35由威善高起草，於2017年簽署成為法律，並於2018年1月1日生效。SB35通過免除「酌情審查」和「加州環境質量法」(CEQA) ，以及確保在批准後三到六個月內，頒發建築許可證（具體取決於項目規模），來簡化開發商的建房流程。

在法案生效的頭四年中，全州已建造1萬8000套住房。根據舊金山規劃部門的數據，在舊金山新增的2000個住房單元中，約93%是可負擔性住房。

威善高（Scott Wiener）表示，加州需要數以百萬計的新房，我們必須為城市和建築商提供一切工具，支持加快房屋建設。 SB35號法案一直在加快審批建房許可。特別是為低收入和工薪階層建造的可負擔性住房。在過去4年裡，簡化了約1萬2千套新房的審批，其中近75%為可負擔性住房。在舊金山，約有3千套新住宅在SB35法案的精簡流程下獲得審批和新建。

舊金山市長布里德表示，SB35法案是簡化加州住房的重要工具，它幫助舊金山快速建設經濟適用房項目，更重要的是，它幫助我們為有需要的人創造安全家園。她感謝威善高參議員，在努力保持SB35法案的實施方面發揮的領導作用，繼續為重要的住房法而奮鬥，這些法律將為舊金山實現住房計畫提供重要支持。

SB423法案將使SB35法案成為永久性法律，同時更適用於可負擔住房和混合收入住房項目的開發。SB423法案還規定部分工人有優先工作權，幫助廣大建築工人群體受益。

加州各地市政當局已承諾在未來8年內建造總計250萬套新住宅。威善高表示，SB423法案不是靈丹妙藥，要建造所需的數百萬所房屋，我們必須做很多事情。但SB423號法案的推進，絕對是幫助我們實現這一目標的有力工具。

法案中部分工人有優先工作權，以讓廣大建築工人群體受益。（記者李怡／攝影）
法案中部分工人有優先工作權，以讓廣大建築工人群體受益。（記者李怡／攝影）

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