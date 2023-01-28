工時長、遭霸凌、住貨櫃箱…半月灣農場環境惡劣 7個月2槍案

照片顯示，半月灣槍擊案地點的居住條件惡劣。（美聯社）

根據聖馬刁縣官員、法院文件和照片，發生大規模槍擊 事件的半月灣 農場過去曾發生過職場暴力，生活環境與條件十分惡劣。

加州 陶土花園（California Terra Garden）許多工人都住在農場搖搖欲墜的拖車、貨櫃箱和倉庫裡，沒有自來水可用。這個農場幾個月前經歷過一次槍擊事件，也是職場糾紛引起。

聖馬刁縣檢方表示，加州陶土花園另一名員工麥迪納（Martin Medina）七個月前曾向同事開槍。就在趙春利（Chunli Zhao，音譯）本周槍殺八名同事前幾個小時，法官剛下令麥迪納接受審判，罪名是謀殺未遂和其他職場槍擊罪名。

加州陶土花園發言人歐茲（Dave Oates）說：「我可以證實，大約七個月前，我們一名前雇員涉及另一起槍擊事件，事件發生在下班後。根據目擊者表示，本周槍擊案的槍手並未參與前一次事件。」

聖馬刁縣檢方表示，前一次槍擊案於去年7月1日晚上11時30分左右發生在工人生活的區域，麥迪納與另一名34歲的同事發生爭執，他們都是農場的經理，兩人在工作上一直處於緊張狀態。

歐茲說：「暴力事件在農場並不常見。我們當時向員工和其家人提供心理輔導，並召開會議重申禁槍政策。」

66歲的趙春利在接受灣區NBC電視台訪問時坦承犯案，他說他犯案後開車到警分局投案自首。趙春利表示，自己多年來一直遭受霸凌和忍受長時間工作，他覺得自己患有精神疾病，槍擊案發生當天精神並不正常，但他表達了對殺人的悔意。

趙春利表示，他在美國已經住了11年，持有綠卡，他是在2021年購買作案用的槍枝。根據NBC報導，趙春利與妻子住在半月灣，他有一個40歲的女兒住在中國。

聖馬刁縣縣長克拉吉（Mike Callagy）和縣議員穆勒（Ray Mueller）26日下午前往兩個案發地點視察，對當地的環境感到震驚。

穆勒表示，加州陶土花園的居住條件骯髒惡劣，工人住在像倉庫或貨櫃箱的簡陋房間裡，沒有自來水可用，烹煮食物要在室外用瓦斯罐煮。一名工人告訴穆勒，在最近的風暴中，她就睡在透風房間的地板上。