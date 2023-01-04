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舊金山6億防洪工程 距離完工日期甚遠 本周風暴難濟急

編譯組／舊金山3日電
舊金山斥資6億元進行的防洪工程尚未完工，無法協助民眾應付即將來臨的暴風雨。（美聯社）
舊金山斥資6億元進行的防洪工程尚未完工，無法協助民眾應付即將來臨的暴風雨。（美聯社）

大規模暴風雨將於4日與5日兩天進入舊金山灣區，市府公共工程部門目前加緊防災工作，分發防水沙袋，設置防洪屏障，設法保護市區商家與民眾。舊金山目前已著手進行高達6億元以上的防洪工程，協助低窪民眾防治洪患，然而防洪工程離完工日期甚遠，無法協助民眾應付即將來臨的暴風雨。

因此包括米慎、West Portal，與Alemany低窪地區的居民與商家只能使用最原始的防患辦法，即堆置防水沙袋或架設防洪屏障來對付這場暴風雨。

舊金山著重三個低窪地區的防洪工程；這三個地區為：West Portal社區的第15大道與Wawana街、米慎社區 （Mission District）的第17街與Folsom街、Bernal高地的Alemany低窪地區。然而三項工程必須等到2028年才能完工，此即意味三個社區民眾仍將面臨本周豪雨的威脅。

舊金山部分地區上周六暴風雨後出現洪患，目前正全力進行搶修補救工作，然而另外一個暴風雨腳步逼近。加州大部分沿海城市有其獨立排水系統。舊金山則採用組合系統，使用同一類型排水管，如遭大型暴風雨侵襲，低窪地區很容易發生洪患。

因此為因應即將來臨的暴風雨，舊金山市府已啟動緊急操作中心，從3日下午開始，舊金山公共工程部門一共分發約8500個沙袋給有需求民眾，由於需求甚殷，每一個家庭只能領取五個防水沙袋。

儘管市府加強準備，仍無法妥善處理一些地區的防洪問題。舊金山市長布里德（London Breed）表示，舊金山史上極少出現雨勢如此強大的暴風雨，她指出，如此極端的氣候與全球性氣候變遷有關。

然而社區領導指出，市府對改善重大排水系統行動遲緩。宣揚改善排水溝的地方社團「解決問題而非使用沙袋」（Solutions Not Sandbags）指出，有些地區的排水問題已拖延多年，米慎社區、Alemany低窪問題經常出現洪患。

地方社區領導胡坡（David Hooper）指出，市府長期迴避問題，暴風雨仍會繼續出現，民眾仍將受災受難，這種災難於上個周六發生，也曾在2014年與2019年發生過。地方民眾已屢見不鮮。

舊金山市長辦公室發言人克雷堂（Jeff Cretan）表示，市府已添增更多遊民收容所床位，讓無家可歸遊民前來暫時避難。另外舊金山市府公共工程部門也分發更多防水沙袋，不過3日中午左右，所有沙袋已全被有需求民眾領取一空。

舊金山 遊民 加州

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