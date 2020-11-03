我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

加州2日已有1120萬人投票 洛縣290萬人 均破紀錄

編譯組／綜合報導
2日大選前夕，加州提早投票已創下紀錄。圖為設在聖瑪利諾市府前的選票收集箱。（本報記者／攝影）
2日大選前夕，加州提早投票已創下紀錄。圖為設在聖瑪利諾市府前的選票收集箱。（本報記者／攝影）

2020年總統大選決戰日前夕，加州提早投票（Early voting）已創紀錄。根據總部位於加州，負責追蹤詳細選舉人資訊的政治數據公司（Political Data Inc）統計指出，至2日上午8時，今年加州2200萬登記選民中，已有1120萬人（占51%）投票。該公司預估，今年整體投票率將遠超2016年大選，朝破紀錄邁進。

洛縣選務局統計的數據也與加州相似。至1日晚間，洛縣投票率為50%，約290萬人投票，絕大多數（250萬）是通訊投票。約39萬1399選民，親自至該縣800個提早投票所投票。南加地區以范杜拉縣投票率最高，為58%，其次為橙縣的56%。河濱縣投票率為46%，聖伯納汀諾為41%。

根據州務卿帕迪拉（Alex Padilla）數據，加州四年前投出1460萬張選票，投票率占76.9%。全國範圍內有9620萬選民投票，投票率為69.8%。選民登記人數也是80年來最高。根據州務卿辦公室，2200萬登記選民，較四年前增加260萬人。提早投票已在2日打破紀錄。2016年加州約有840萬張通訊選票，今年將超過1200萬。

預估3日面對面投票的有兩個主要的人口結構，一方面是年輕人與西裔，另一方面是共和黨人。民調顯示，西裔傾向也更信任親自投票，許多首投族3日會進行選民登記，此外許多共和黨人，更願意親自投票。

根據政治數據公司，與之前選舉不同的是，民主黨今年投票率更高，加州目前有57%民主黨人投票，共和黨則有50%。其他獨立政黨選民，投票數為270萬，占42%。

其中，白人與亞裔熱衷於通訊投票，約56%已利用此管道投出選票。非裔選民為45%，西裔39%。

大多數加州65歲或以上的選民，約350萬（70%）已完成提早投票，這可能與他們相對較為容易感染新冠肺炎有關。根據政治數據，提早投票的人數，隨著年齡下降而降低，至2日止，18至34歲選民中，僅36%完成提早投票。

加州今年在投票系統上面進行全面改革，加上面對面投票可能造成的疫情傳播危機，加州對所有註冊選民，都寄出通訊選票。州務卿辦公室表示，今年已打破加州投票紀錄，兩個多星期前，加州已投出100萬張選票，相較2016年同期的7萬2000張，遙遙超前。

通訊投票 加州 共和黨

上一則

白登若當選 有錢人荷包瘦、低收戶福利多

下一則

車庫改建住宅 羅斯密大火1死

延伸閱讀

加州提前投票人數近1200萬 聖他克拉拉縣投票率破紀錄

加州提前投票人數近1200萬 聖他克拉拉縣投票率破紀錄
法官限制加州州長紐森發布行政命令

法官限制加州州長紐森發布行政命令

德州確診逼近百萬 超越加州 成新冠病例最多州

德州確診逼近百萬 超越加州 成新冠病例最多州
美國疫情反撲 華府隔離州增至42個

美國疫情反撲 華府隔離州增至42個
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
公投提案結果 檢驗加州左傾政治

公投提案結果 檢驗加州左傾政治

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
Silverado山火導致當地濃煙蔽日。（KTLA）

爾灣超大山火 9萬人急撤

2020-10-27 03:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現

共和黨民調專家：隱形川粉大量投票現象並未出現