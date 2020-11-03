加州2日已有1120萬人投票 洛縣290萬人 均破紀錄

2日大選前夕，加州提早投票已創下紀錄。圖為設在聖瑪利諾市府前的選票收集箱。（本報記者／攝影）

2020年總統大選決戰日前夕，加州 提早投票（Early voting）已創紀錄。根據總部位於加州，負責追蹤詳細選舉人資訊的政治數據公司（Political Data Inc）統計指出，至2日上午8時，今年加州2200萬登記選民中，已有1120萬人（占51%）投票。該公司預估，今年整體投票率將遠超2016年大選，朝破紀錄邁進。

洛縣選務局統計的數據也與加州相似。至1日晚間，洛縣投票率為50%，約290萬人投票，絕大多數（250萬）是通訊投票 。約39萬1399選民，親自至該縣800個提早投票所投票。南加地區以范杜拉縣投票率最高，為58%，其次為橙縣的56%。河濱縣投票率為46%，聖伯納汀諾為41%。

根據州務卿帕迪拉（Alex Padilla）數據，加州四年前投出1460萬張選票，投票率占76.9%。全國範圍內有9620萬選民投票，投票率為69.8%。選民登記人數也是80年來最高。根據州務卿辦公室，2200萬登記選民，較四年前增加260萬人。提早投票已在2日打破紀錄。2016年加州約有840萬張通訊選票，今年將超過1200萬。

預估3日面對面投票的有兩個主要的人口結構，一方面是年輕人與西裔，另一方面是共和黨 人。民調顯示，西裔傾向也更信任親自投票，許多首投族3日會進行選民登記，此外許多共和黨人，更願意親自投票。

根據政治數據公司，與之前選舉不同的是，民主黨今年投票率更高，加州目前有57%民主黨人投票，共和黨則有50%。其他獨立政黨選民，投票數為270萬，占42%。

其中，白人與亞裔熱衷於通訊投票，約56%已利用此管道投出選票。非裔選民為45%，西裔39%。

大多數加州65歲或以上的選民，約350萬（70%）已完成提早投票，這可能與他們相對較為容易感染新冠肺炎有關。根據政治數據，提早投票的人數，隨著年齡下降而降低，至2日止，18至34歲選民中，僅36%完成提早投票。

加州今年在投票系統上面進行全面改革，加上面對面投票可能造成的疫情傳播危機，加州對所有註冊選民，都寄出通訊選票。州務卿辦公室表示，今年已打破加州投票紀錄，兩個多星期前，加州已投出100萬張選票，相較2016年同期的7萬2000張，遙遙超前。