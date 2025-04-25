場邊人語／得分後衛 頗有作為

現年23歲的休士頓 火箭隊先發得分後衛格林（Jalen Romande Green）4月23日晚間在主場，個人全場獨得38分，率隊以109：94擊退到訪的金州勇士隊，贏得季後賽 首勝。

火箭隊和金州勇士隊目前正在進行季後賽第一回合系列比賽，兩隊因此戰成1勝1負平手。

這是格林自從2021年10月20日在大聯盟亮相以來，第一次跟隨球隊晉級季後賽，也是個人在季後賽第2場就創寫精采紀錄。

格林是於2021年7月29日參加美國職業籃球聯賽（NBA ）年度選秀活動，由休士頓火箭隊在第1輪第2順位挑中。

格林身高6呎4吋，在今年例行賽季82場全勤，場均得到21分，有4.6個籃板球3.4次助攻。

格林在23日的比賽之中，上陣35分鐘20秒，25次出手投籃13次命中，三分球出手18次有8次破網，還有4個籃板球1次助攻3次抄截。他在上半場兩節比賽中，就得到全隊最多的15分。

得分後衛的發揮，名副其實地影響休士頓火箭隊的戰力。

在4月20日的比賽之中，格林僅有4次三分球投籃，然而全部落空，而且當天晚上火箭隊全隊三分球出手29次，只有6次得分，導致終場以85：95落敗。