場邊人語／洋基添柴 終結覓才

屬於美國職棒大聯盟(MLB )美國聯會東區小組的紐約洋基 隊,12月13日和密爾瓦基釀酒人隊完成交易,指名右投手威廉斯(Devin Terran Williams)進行轉隊,終於爭取到這名終結者加盟。

洋基隊此舉是在繼續強化例行賽季終結投手陣容,並且表態繼續調整先發和後援投手名單之中。

威廉斯現年30歲,身高6呎2吋,來自密蘇里州 聖路易,2019年8月7日首次在大聯盟亮相,曾經2次當選全明星,2度成為大聯盟國家聯會年度最佳救援投手( National League Reliever of the Year ),1次當選國家聯會年度最佳新人(National League Jackie Robinson Rookie of the Year),然而從來沒有榮獲過大聯盟年度總冠軍。

在2024年例行賽季162場比賽之中,威廉斯因為背痛缺席104場,他於7月28日傷痛康復重新登板救援22次,而且自從8月10日起,有14次圓滿達成任務,累積戰績1勝,場均防禦率1.25。

自從2022年例行賽季以來,威廉斯在148次救援行動中,有130次都沒有讓對手沾到1分的便宜。換句話說,威廉斯在最近3個球季,是大聯盟難得的頂尖驍勇善戰的救援投手。

威廉斯在擔任終結投手之前,曾經負責出任設局投手,因此對於如何處理球賽的收尾工作,有過深切的體會。