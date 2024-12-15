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場邊人語／洋基添柴 終結覓才

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會東區小組的紐約洋基隊，12月13日和密爾瓦基釀酒人隊完成交易，指名右投手威廉斯（Devin Terran  Williams）進行轉隊，終於爭取到這名終結者加盟。

洋基隊此舉是在繼續強化例行賽季終結投手陣容，並且表態繼續調整先發和後援投手名單之中。

威廉斯現年30歲，身高6呎2吋，來自密蘇里州聖路易，2019年8月7日首次在大聯盟亮相，曾經2次當選全明星，2度成為大聯盟國家聯會年度最佳救援投手（  National League Reliever of the Year ），1次當選國家聯會年度最佳新人（National League Jackie  Robinson Rookie of the  Year），然而從來沒有榮獲過大聯盟年度總冠軍。

在2024年例行賽季162場比賽之中，威廉斯因為背痛缺席104場，他於7月28日傷痛康復重新登板救援22次，而且自從8月10日起，有14次圓滿達成任務，累積戰績1勝，場均防禦率1.25。

自從2022年例行賽季以來，威廉斯在148次救援行動中，有130次都沒有讓對手沾到1分的便宜。換句話說，威廉斯在最近3個球季，是大聯盟難得的頂尖驍勇善戰的救援投手。

威廉斯在擔任終結投手之前，曾經負責出任設局投手，因此對於如何處理球賽的收尾工作，有過深切的體會。

洋基 密蘇里州 MLB

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