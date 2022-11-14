美國職業美式足球大聯盟(NFL)18周的例行賽季已經過半，32支球隊主戰四分衛各有擅長。

主場在密西根州 底特律的獅隊13日午後走訪芝加哥 熊隊，由28歲的四分衛高夫(Jared Thomas Goff)，單挑23歲的四分衛費德斯(Justin Skyler Fields)；賽事的亮點是費德斯個人衝鋒和策動隊友衝鋒。

費德斯剛於6日在主場迎戰邁阿密海豚隊時，創寫大聯盟先發四分衛例行賽季單場持球衝鋒(178碼)紀錄。他全場演出個人15次衝鋒，累積推進178碼有1次得分，最遠衝鋒距離61碼；並且傳球28次中17次成功，累積推進123碼，遭受2次擒殺，沒有遭到攔截有3次傳球達陣。

2017年2月3日退役的前任費城老鷹隊當家四分衛維克(Michael Dwayne Vick)，曾經於2002年12月1日在明尼蘇達州客場挑戰維京人隊時，個人演出10次衝鋒，累積推進173碼有2次得分，最遠衝鋒距離46碼。

獅隊在NF國家聯會北區小組敬陪末座，熊隊來自相同聯會和小組，成績略強過獅隊，兩支球隊戰績都不理想。

費德斯來自喬治亞州，身高6呎3吋，參加2021年大聯盟選秀，由芝加哥熊隊於第1輪11順位挑中；他至今為球隊擔任四分衛只有2年已經出賽21次，19場都是先發，累積戰績5勝14負。

費德斯先後在喬治亞大學和俄亥俄州 立大學就讀，3個球季出賽34次，總共傳球618次其中423次成功，累積推進5701碼，成功率為68.4%，9次遭到攔截有67次傳球達陣。此外，他總共持球衝鋒260次，累積推進1133碼，平均每次推進4.4碼，19次衝鋒達陣。

他在轉戰職業天地之後，本場賽事前已傳球457次，其中269次成功，累積推進3192碼，成功率為58.9%，16次遭到攔截有17次傳球達陣，最長傳球距離64碼。他在本季已經9次先發出賽，單場至少都有11次試圖傳球，並且至少有7次以上接應成功，每場至少累進70碼。

獅隊和熊隊自從1930年10月22日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共遇過184次，熊隊的戰績居上風，104次取勝75次敗北5和，累積得到3607分，獅隊歷年來累積得到3308分。兩隊最近一次是於2021年11月25日在密西根州開戰，獅隊以14：16飲恨。

費德斯職司傳球，難得滿場奔跑，值得一看。