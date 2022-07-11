我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

場邊人語／臂展傲人 何處勝任

彭廣揚

紐約市哈林區出生的班霸(Mohamed Bamba)，本來有機會可以成為紐約尼克隊這一波補強動作的亮點。 

NBA自由球員交易活動開始之後；奧蘭多魔術隊並沒有立即向身高7呎(213公分)的中鋒提出合理報價，意味著他首次成為不受限制的自由球員，可能和其他交易對象進行洽談，也可以透過新約再和魔術隊接續前緣。直到7月7日雙方才同意續約2年。

班霸是德州大學校友，臂展達到7呎9吋，站立摸高達9呎6吋，是活躍於禁區的難得龐然人物。紐約尼克隊在2018年6月21日年度選秀活動，本來屬意這位年輕鄉親，然而卻由魔術隊恆裡殺出，以首輪第6順位禮聘。尼克隊隨後在以首輪第9順位圈選來自肯塔基大學的小前鋒諾克斯 (Kevin Knox)。他是於2022年1月13日被交易到亞特蘭大老鷹隊。 

魔術隊在例行賽季戰績只有22勝60敗，在NBA東區15支球隊敬陪末座；好消息是自義大利裔的6呎10吋(208公分)大前鋒班切羅 (Paolo Banchero)，於6月23日由魔術隊在第1輪以第1順位選中，並且將於7月7日到17日，立即投入夏季聯盟4場賽事。

魔術隊的陣營中，已經擁有年僅23歲，身高6呎10吋的中鋒卡特(Wendell Carter)、以及在德國柏林出生，現年25歲，身高6呎11吋的中鋒華格納(Victor Wagner)。 

卡特也是杜克大學校友，在今年球季出戰62次，只有1次不是先發，場均得到15分，有10.5個籃板球2.8次助攻0.6次抄截和0.7次火鍋1.9次失誤，投籃命中率52.5%，三分球命中率32.7%。 

華格納曾經是密西根大學男籃隊員，在今年球季出戰63次，只有3次是先發，場均得到9分，有3.7個籃板球1.4次助攻0.3次抄截和0.2次火鍋0.9次失誤，投籃命中率49.7%，三分球命中率32.8%。 

班霸在本季剛剛執行完畢為期4年得新人合約，總共出戰過226次，只有75次是先發，場均得到7.7分，有6.1個籃板球0.9次助攻0.4次抄截和1.4次火鍋0.9次失誤，投籃命中率47.5%，三分球命中率35.2%。 

他在這個例行賽季，幾乎每個技術統計項目都創新高，出戰過71次，有69次是先發，場均得到10.6分，有8.1個籃板球1.2次助攻0.5次抄截和1.7次火鍋1.1次失誤，投籃命中率48%，三分球命中率38.1%。 

到如今，可以回家，豈不更佳？ 

NBA 義大利 德州

上一則

溫網／想在美網拚22冠 約克維奇盼美鬆綁入境規定

下一則

NFL專欄／扯上挺槍爭議 牛仔行銷闖禍

延伸閱讀

場邊人語／厚薪難逾 廬山煙雨

場邊人語／厚薪難逾 廬山煙雨
場邊人語／工資照領 不如領令

場邊人語／工資照領 不如領令
場邊人語／恢恢籃網 毋枉毋縱

場邊人語／恢恢籃網 毋枉毋縱
場邊人語／難得探花 火箭待發

場邊人語／難得探花 火箭待發

熱門新聞

一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

2022-07-07 23:52
約克維奇（左）和費德勒（右）在紀念活動上說悄悄話。(美聯社)

溫網／與費德勒咬耳朵說什麼？約克維奇公布解答

2022-07-05 07:43
戴資穎假動作連連，騙倒對手。圖：Badminton Photo提供

大馬名人賽／騙騙騙 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

2022-07-07 08:20
卡達為世足賽打造頂級帳蓬城。圖為比賽場館之一的Al Bayt體育場。（取材自FIFA）

世足賽／卡達打造頂級享受 住帳篷看比賽每晚要價420元

2022-07-06 08:33
哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫網女單決賽奪冠。美聯社

溫網女單決賽 芮芭奇娜奪冠 哈薩克史上第一人

2022-07-09 12:34
納達爾。(路透)

溫布頓／納達爾到處痛 西西帕斯：這是心理戰

2022-06-27 12:54

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃
ZARA集團3品牌 全線退出中國市場

ZARA集團3品牌 全線退出中國市場