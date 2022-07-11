場邊人語／臂展傲人 何處勝任

紐約市哈林區出生的班霸(Mohamed Bamba)，本來有機會可以成為紐約尼克隊這一波補強動作的亮點。

NBA 自由球員交易活動開始之後；奧蘭多魔術隊並沒有立即向身高7呎(213公分)的中鋒提出合理報價，意味著他首次成為不受限制的自由球員，可能和其他交易對象進行洽談，也可以透過新約再和魔術隊接續前緣。直到7月7日雙方才同意續約2年。

班霸是德州 大學校友，臂展達到7呎9吋，站立摸高達9呎6吋，是活躍於禁區的難得龐然人物。紐約尼克隊在2018年6月21日年度選秀活動，本來屬意這位年輕鄉親，然而卻由魔術隊恆裡殺出，以首輪第6順位禮聘。尼克隊隨後在以首輪第9順位圈選來自肯塔基大學的小前鋒諾克斯 (Kevin Knox)。他是於2022年1月13日被交易到亞特蘭大老鷹隊。

魔術隊在例行賽季戰績只有22勝60敗，在NBA東區15支球隊敬陪末座；好消息是自義大利 裔的6呎10吋(208公分)大前鋒班切羅 (Paolo Banchero)，於6月23日由魔術隊在第1輪以第1順位選中，並且將於7月7日到17日，立即投入夏季聯盟4場賽事。

魔術隊的陣營中，已經擁有年僅23歲，身高6呎10吋的中鋒卡特(Wendell Carter)、以及在德國柏林出生，現年25歲，身高6呎11吋的中鋒華格納(Victor Wagner)。

卡特也是杜克大學校友，在今年球季出戰62次，只有1次不是先發，場均得到15分，有10.5個籃板球2.8次助攻0.6次抄截和0.7次火鍋1.9次失誤，投籃命中率52.5%，三分球命中率32.7%。

華格納曾經是密西根大學男籃隊員，在今年球季出戰63次，只有3次是先發，場均得到9分，有3.7個籃板球1.4次助攻0.3次抄截和0.2次火鍋0.9次失誤，投籃命中率49.7%，三分球命中率32.8%。

班霸在本季剛剛執行完畢為期4年得新人合約，總共出戰過226次，只有75次是先發，場均得到7.7分，有6.1個籃板球0.9次助攻0.4次抄截和1.4次火鍋0.9次失誤，投籃命中率47.5%，三分球命中率35.2%。

他在這個例行賽季，幾乎每個技術統計項目都創新高，出戰過71次，有69次是先發，場均得到10.6分，有8.1個籃板球1.2次助攻0.5次抄截和1.7次火鍋1.1次失誤，投籃命中率48%，三分球命中率38.1%。

到如今，可以回家，豈不更佳？