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逼學童吃素？公立學校午餐不供蛋 東印度掀政治論戰

編譯中心／綜合14日電
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東印度西孟加拉邦公立學校午餐於政黨輪替後，停止供應學生吃雞蛋引發爭議；圖為一名印...
東印度西孟加拉邦公立學校午餐於政黨輪替後，停止供應學生吃雞蛋引發爭議；圖為一名印度婦女在學校為學生分發午餐示意圖。 （美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：西孟加拉邦公立學校午餐政黨輪替後不再供應雞蛋。
  • 重點二：新政府改由宗教慈善機構提供素食午餐，引發爭議。
  • 重點三：批評者憂心此舉強推素食，並可能影響學童出席率與營養。

印度西孟加拉邦（West Bengal）公立學校午餐於政黨輪替後停止供應雞蛋，這項校園團膳政策調整掀起政治風暴。也有教師擔心學生出席率可能因此降低。

中央社引述法新社報導，西孟加拉邦最近上台的印度教民族主義色彩濃厚的新政府宣布，一家宗教慈善機構將為全邦公立學校免費提供素食烹調午餐，菜單上因此不會再出現當地飲食中常見的雞蛋。

這項新安排重新點燃人口第一大國圍繞著飲食、宗教信仰與營養問題的長期論戰。批評人士指控政府企圖迫使學童成為素食者。

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）5月在選舉中大獲全勝而首度執政西孟加拉邦。提倡素食主義是這個政黨民族主義施政理念的一環。當地多數印度教徒吃肉和魚，更常吃被他們視為葷食的雞蛋。

前任邦長巴納吉（Mamata Banerjee）譴責學校午餐不供應雞蛋「背離西孟加拉邦的傳統文化」。她所屬崔納木國大黨（Trinamool Congress）在這個人口超過1億的邦執政超過15年後，在這次地方選舉中落敗。

崔納木國大黨籍議員沈恩（Dola Sen）告訴法新社：「印度人民黨政府正試圖將素食主義強加在學童身上。」

部分教師對學生出席率及營養是否均衡表達憂心。教師戴伊（Raja Dey）表示：「午餐一直是公立小學吸引學生上學的最大誘因之一。」

雖然目前沒有全國性數據將雞蛋與公立學校出席率掛鉤，但戴伊表示，「在提供雞蛋的日子，學生都會踴躍出席」。

精華 FAQ

  • 因政黨輪替後，新上台的印度人民黨政府宣布由宗教慈善機構免費提供素食午餐，菜單不再包含雞蛋，這被視為符合其偏向素食的政治理念。

  • 批評者認為政府企圖把素食主義強加給學童，忽視當地多數人將雞蛋視為葷食的飲食習慣，也可能削弱午餐作為吸引學生到校的重要功能。

  • 前任邦長巴納吉批評此舉背離西孟加拉邦傳統文化，教師則擔心學生出席率下降、營養不夠均衡，因為午餐曾是學生上學的重要誘因。

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