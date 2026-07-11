我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普撂話「千枚飛彈」鎖定伊朗 真敢暗殺他就摧毀全境

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

巴哈馬小飛機墜毀數人亡 同家航空公司一天2事故遭停飛

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴哈馬一架塞斯納402型小飛機10日墜毀，造成數人死亡；營運這架飛機的航空公司當...
巴哈馬一架塞斯納402型小飛機10日墜毀，造成數人死亡；營運這架飛機的航空公司當天稍早才發生另一起飛安事故。圖為相似型飛機。(美聯社)

巴哈馬10日發生小型飛機墜毀事故，造成數人死亡；營運這架飛機的火烈鳥航空（Flamingo Air）當天稍早才發生另一起飛安事故，促使政府下令暫時停飛。

▲ 影片來源：X平台＠Breaking911（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CBS新聞報導，這起致命事故發生在巴哈馬首都拿索（Nassau）以西不遠處的北安德羅斯島（North Andros）。失事飛機是一架在巴哈馬註冊的塞斯納402型飛機，原定從拿索飛往聖安德羅斯（San Andros），卻在途中墜毀。官方尚未公布機上人員詳情，但CBS新聞取得的航班旅客名單顯示，這架飛機原定搭載10人。一名航空消息人士表示，音樂團體Da Pond Band的成員也在名單上。

巴哈馬總理戴維斯（Philip Brave Davis）最初表示，有一人倖存，但稍後在記者會上證實，這名傷者已傷重不治。他表示：「我們懷著極大的悲痛聚集在這裡。」他並指出，民眾當時正在慶祝巴哈馬獨立53周年，「這已成為哀悼之日。對於每一個接獲噩耗、得知摯愛之人將無法回家的家庭，我們致上最深切的哀悼。」

能源、公用事業暨航空部在聲明中表示，火烈鳥航空10日發生兩起安全事故，在有關部門調查事故原因期間，暫停該公司的航空營運許可證只是一項預防性安全措施。

能源、公用事業暨航空部長柯爾比—戴維斯（JoBeth Coleby-Davis）在記者會上表示，第一起事故發生在當天稍早，涉及火烈鳥航空另一架飛機。她說，這架飛機當時正飛往馬亞瓜納（Mayaguana），但飛行員通報出現問題後折返拿索。飛機降落、乘客下機後起火。這起事故也在調查中。

精華 FAQ

  • 事故發生在巴哈馬北安德羅斯島附近，失事飛機墜毀後造成數人死亡。總理原稱有1人倖存，但稍後證實該名傷者也已傷重不治。

  • 這架在巴哈馬註冊的塞斯納402型飛機，原定自首都拿索飛往聖安德羅斯，航班旅客名單顯示機上原本預計搭載10人，當中還包括音樂團體成員。

  • 因為火烈鳥航空10日一天內接連發生2起安全事故，包含失事墜毀與另一架飛機起火事件，主管機關表示在調查期間，先暫停其航空營運許可作為預防措施。

上一則

美已收手伊又遇襲 是誰開火無國家認帳

延伸閱讀

小飛機撞北京最高大樓 彭博：曾與海航客機相距不到500公尺

小飛機撞北京最高大樓 彭博：曾與海航客機相距不到500公尺
達美班機降落芝加哥 遭國慶煙火擊中 幸安全著陸

達美班機降落芝加哥 遭國慶煙火擊中 幸安全著陸
甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞

甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機 幾小時又有直升機險遭撞
瑞安客機窗戶「空中脫落」 男乘客險被吸出 妻緊抓雙腿保命

瑞安客機窗戶「空中脫落」 男乘客險被吸出 妻緊抓雙腿保命

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
國泰航空。(路透)

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

2026-07-08 13:48
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

2026-07-09 14:08
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強