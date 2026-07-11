巴哈馬小飛機墜毀數人亡 同家航空公司一天2事故遭停飛

巴哈馬一架塞斯納402型小飛機10日墜毀，造成數人死亡；營運這架飛機的航空公司當天稍早才發生另一起飛安事故。圖為相似型飛機。(美聯社)

巴哈馬10日發生小型飛機墜毀事故，造成數人死亡；營運這架飛機的火烈鳥航空（Flamingo Air）當天稍早才發生另一起飛安事故，促使政府下令暫時停飛。

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CBS新聞報導，這起致命事故發生在巴哈馬首都拿索（Nassau）以西不遠處的北安德羅斯島（North Andros）。失事飛機是一架在巴哈馬註冊的塞斯納402型飛機，原定從拿索飛往聖安德羅斯（San Andros），卻在途中墜毀。官方尚未公布機上人員詳情，但CBS新聞取得的航班旅客名單顯示，這架飛機原定搭載10人。一名航空消息人士表示，音樂團體Da Pond Band的成員也在名單上。

巴哈馬總理戴維斯（Philip Brave Davis）最初表示，有一人倖存，但稍後在記者會上證實，這名傷者已傷重不治。他表示：「我們懷著極大的悲痛聚集在這裡。」他並指出，民眾當時正在慶祝巴哈馬獨立53周年，「這已成為哀悼之日。對於每一個接獲噩耗、得知摯愛之人將無法回家的家庭，我們致上最深切的哀悼。」

能源、公用事業暨航空部在聲明中表示，火烈鳥航空10日發生兩起安全事故，在有關部門調查事故原因期間，暫停該公司的航空營運許可證只是一項預防性安全措施。

能源、公用事業暨航空部長柯爾比—戴維斯（JoBeth Coleby-Davis）在記者會上表示，第一起事故發生在當天稍早，涉及火烈鳥航空另一架飛機。她說，這架飛機當時正飛往馬亞瓜納（Mayaguana），但飛行員通報出現問題後折返拿索。飛機降落、乘客下機後起火。這起事故也在調查中。