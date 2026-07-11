德今年已逾5000人熱死 8成逾75歲 西班牙氣溫創112年新高

德國健康監控部門表示，今年以來已有5120人死於高溫因素。(路透)

自6月下旬以來，破紀錄熱浪 持續席捲歐洲多國，各地接連出現攝氏40度以上高溫。德國 聯邦公共衛生主管機構羅伯特科赫研究所（RKI）9日公布最新估算指出，截至6月底，德國今年累計約有5120例高溫相關死亡，多數集中於6月下旬熱浪最嚴重期間，其中逾8成死者為75歲以上高齡者。另一方面，西班牙巴塞隆納也測得攝氏40.7度高溫，創下當地有正式氣象紀錄、112年以來最高溫。

綜合外電報導，根據羅伯特科赫研究所公布的統計，截至6月底估計發生的5120例高溫相關死亡中，約4270例為75歲以上高齡者。報告指出，由於高齡人口中女性比例較高，因此此次高溫相關死亡人數亦以女性多於男性，並非代表女性較男性更容易受到高溫影響。

除了德國外，歐洲多國同樣受到極端高溫衝擊。據報導，歐洲剛經歷有紀錄以來最炎熱的6月，在6月20日至28日熱浪高峰期間，法國、比利時、西班牙及荷蘭等國合計通報超過4700例超額死亡，再次凸顯極端高溫對公共衛生造成的衝擊。

氣象專家指出，這波席捲西歐及中歐的高溫與「熱穹現象」（Heat Dome）有關。自6月底起，高壓系統籠罩西歐並逐漸向東移動，使地表熱空氣受到高壓抑制，難以向高空散逸，導致熱量持續累積，受影響地區長時間維持高溫，西歐與中歐多國因此出現持續性的炎熱天氣。

西班牙巴塞隆納於8日測得攝氏40.7度高溫，超越2024年7月30日創下的40度紀錄，刷新當地有正式氣象紀錄以來最高溫。持續高溫也衝擊歐洲基礎設施，法國戈費契（Golfech）核電廠一座核反應爐因環境高溫風險暫停運轉，另一座反應爐則因維修作業持續停機。法國氣象局表示，這波炎熱天氣預計至少將持續至7月14日。

隨著高溫相關死亡人數攀升，德國政壇也掀起氣候政策攻防。在野黨綠黨黨團領袖德羅格批評總理梅爾茨政府，在高溫造成大量高溫相關死亡、第一線救援人員承受沉重壓力之際，至今未針對熱浪危機公開發表評論，並指責政府政策削弱現行氣候保護措施。

最新估算指出，德國截至6月底，累計約有5120例高溫相關死亡，其中逾8成死者為75歲以上高齡者；圖為柏林騎腳踏車的人從灑水器下穿過消暑。(歐新社)