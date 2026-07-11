剛蓋好煉油廠遇上伊朗戰事 非洲首富意外成大贏家

受以伊衝突引發能源市場波動，非洲首富、奈及利亞企業家丹格特成為國際能源市場變動的大贏家之一。(路透)

中東局勢升高及伊朗 衝突引發全球能源市場波動，非洲首富、奈及利亞企業家丹格特（Aliko Dangote）受以伊衝突引發的能源市場波動影響，意外成為此次國際能源市場變動的大贏家之一。丹格特旗下大型煉油廠，因不必仰賴經由荷莫茲海峽 的成品油供應鏈，成為全球柴油、航空燃油及汽油的重要供應來源之一，也帶動其個人財富大幅增加。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），現年69歲的丹格特今年以來身價增加約48.6億美元，淨資產約348億美元，全球富豪排名升至第65位。為進一步擴大資本市場布局，他計畫於今年稍晚將旗下煉油廠率先在奈及利亞證券交易所上市，目標估值至少500億美元，並考慮日後赴紐約等海外市場掛牌。

丹格特煉油廠歷時約10年興建，總投資金額約200億美元，並於今年2月正式達到設計產能。隨著中東局勢緊張推升全球成品油需求，煉油廠持續向國際市場供應柴油、航空燃油及汽油，成為能源市場的重要受益者。

根據標普全球（S&P Global）資料，自今年4月以來，丹格特煉油廠已成為全球最大的航空燃油出口商之一。今年以來，該廠汽油、柴油及航空燃油產量均較先前大幅增加，進一步提升奈及利亞在全球成品油市場的地位。

丹格特投資興建煉油廠，主要源於對奈及利亞能源產業結構的長期觀察。奈及利亞雖是非洲主要產油國之一，但多年來大量出口原油，再進口經海外煉製的成品油，不僅增加成本，也使國內能源供應長期依賴進口。

這項投資策略延續丹格特過去的經營模式。他早年從食糖進口起家，之後投入本土製造業，提高奈及利亞國內生產能力；隨後又成功發展水泥產業，建立非洲最大的水泥事業之一，如今再將相同模式運用至石油煉製產業，希望提升奈及利亞能源自主能力。

不過，煉油廠未來擴產仍面臨原料供應挑戰。由於奈及利亞政府仍需出口原油，以履行長期出口合約及相關財務安排，奈及利亞國家石油公司（NNPC）目前可供應給煉油廠的原油數量，仍不足以完全滿足需求。

牛津經濟研究院非洲部資深經濟學家維斯特（Brendon Verster）指出，若奈及利亞未能進一步提高國內原油產量，丹格特未來可能需增加進口原油比例，屆時將提高生產成本，並可能影響煉油廠未來擴產效益。

為進一步拓展全球能源市場，丹格特也規畫建立自有船隊，以降低燃料運輸成本，同時考慮在納米比亞設立物流中心，並持續布局跨非洲燃料運輸及配送網絡，希望提升產品出口效率，擴大對非洲各國市場的供應能力。