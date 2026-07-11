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英前議員陳屍住家 26歲男涉謀殺遭捕 反恐警察曾介入調查

編譯周辰陽／即時報導
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英國保守黨前議員威德科姆2019年5月7日在脫歐黨集會上發表演說。威德科姆9日被...
英國保守黨前議員威德科姆2019年5月7日在脫歐黨集會上發表演說。威德科姆9日被發現死亡，享壽78歲。（路透）

英國前國會議員威德科姆（Ann Widdecombe）9日被發現死亡，享年78歲。一名26歲男子因涉嫌謀殺，10日遭警方拘留。反恐警察曾參與「初步調查」，但警方未將此案視為恐怖主義案件。

BBC報導，警方當地時間9日上午約11時40分，在威德科姆位於德文郡達特穆爾海托村的住處發現她的遺體。該處是一棟鄉間獨棟住宅，周圍環繞田野及少數房屋。警方接獲救護單位通報後趕抵現場，目前仍封鎖住宅，由鑑識人員調查。警員也在當地逐戶訪查，並調閱閉路電視畫面。

偵緝總督察羅森（Ilona Rosson）稍早發表聲明，稱這是一起極其悲慘的事件，並向威德科姆的家人與朋友表達深切關懷，同時呼籲民眾不要揣測她的死因，尤其不要在社群媒體上臆測。

德文及康瓦爾警方後來證實，嫌疑人是英國白人，目前仍遭拘留。助理警察局長朗曼（Matt Longman）在記者會上表示，目前「沒有任何資訊足以相信這是一起具有政治動機的犯罪」。至於嫌疑人是否認識威德科姆，現在評論仍「為時過早」。

朗曼表示，調查仍處於初期階段，呼籲知情者與警方聯絡。威德科姆的近親已接獲通知，目前正由受過專業訓練的警員提供協助。

威德科姆的政治生涯橫跨數十年，曾擔任國會議員長達23年，並在梅傑內閣擔任就業國務大臣（副部長級），離開國會後轉戰演藝圈。堅定支持英國脫歐的她，之後代表脫歐黨（Brexit Party）擔任歐洲議會議員。脫歐黨更名為英國改革黨（Reform UK）後，威德科姆於2023年入黨，並多次以該黨移民及司法事務發言人身分公開露面。她生前仍活躍於媒體，死前一天才在TalkTV露面。

精華 FAQ

  • 警方在德文郡達特穆爾海托村、威德科姆的鄉間獨棟住處發現她的遺體，時間約為9日上午11時40分。現場已被封鎖，並由鑑識人員持續調查。

  • 一名26歲男子已因涉嫌謀殺遭拘留，警方仍在釐清案情。雖然反恐警察曾參與初步調查，但當局表示目前沒有足夠資訊顯示這是恐怖主義或政治動機犯罪。

  • 威德科姆曾任國會議員23年，也在梅傑內閣擔任就業國務大臣，後來轉戰演藝圈。她支持脫歐，之後加入英國改革黨，並在死前一天才於TalkTV露面。

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