瑞安「機窗脫落」61歲男頭肩遭吸出艙外 幸被拉回

一架瑞安航空班機10日從希臘飛往德國時因窗戶脫落，導致一名61歲乘客頭頸及肩膀被吸出窗外，所幸其他乘客將他拉回救回一命，目前在希臘的醫院醫治中。（歐新社）

愛爾蘭瑞安航空(Ryanair)發生一起空中驚魂記，一架客機在飛行途中因機窗玻璃破裂脫落，導致一名男性乘客險些被吸出艙外，所幸身旁的妻子和機上其他乘客合力救回，客機緊急返航降落，男子送醫治療、沒有大礙。

根據紐約郵報(NY Post)取得的影片顯示，意外發生後，機長緊急下降高度，機艙內瀰漫一股詭異氣氛，乘客們個個緊握臉上的氧氣罩，神情難掩驚恐，尤其坐在破裂機窗旁、身穿藍色上衣、頭髮略顯花白的男子驚魂未卜、垂頭喪氣的模樣，似乎還無法相信這起意外發生在自己身上，直到飛機降落，第一時間醫護人員率先進入機艙內展開急救。

同機乘客：還好男子未鬆開安全帶

報導指出，瑞安一架波音 737-800型客機在希臘當地時間10日早上5時55分起飛，預定飛往德國，不料飛行途中，在大約2萬呎高空，一扇機窗玻璃破裂脫落，機艙瞬間失壓，一名乘客向媒體透露，當時聽到「像輪胎爆炸一樣」的巨響，後來得知是飛機引擎某個零件脫落、不偏不倚擊中機窗：「我們馬上發現機艙正在減壓，當時還有人尖叫，我一度以為是有人不小心打開緊急出口。」並補充道：「氧氣面罩掉了下來，一股刺鼻氣味迎面而來，一位乘客的頭部和肩膀被吸出窗外，所幸當時他並未鬆開安全帶。」

該名受害者證實是來自塞爾維亞的61歲男子，當時他的上半身被吸出艙外，所幸靠著身旁的妻子與其他乘客合力拉住，才沒有釀成悲劇，希臘全國公立醫院員工聯盟(Panhellenic Federation of Public Hospital Employees)主席吉安納科(Michalis Giannakos)向記者證實：「他的妻子拉住他五分鐘，不讓他被吸出去，同時在眾多乘客協助下，最終把他拉回機艙。」

瑞安：班機已平安飛返希臘

瑞安航空發言人隨後出面證實，這架原定飛往慕尼黑(Munich)郊區梅明根(Memmingen)機場的班機已經平安折返希臘第二大城塞薩洛尼基(Thessaloniki)：「7月10日上午，從塞薩洛尼基飛往梅明根的一架瑞安班機於起飛後不久，因機上一扇機艙窗戶脫落而返回塞薩洛尼基。」並強調：「飛機已經正常降落，乘客們均已返回航站大廈，還有一名乘客也在塞薩洛尼基接受醫療援助。」