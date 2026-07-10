中國住院申請理賠暴增 日本壽險業陷查核難題
日本民眾赴中國住院後申請醫療保險「住院一次性給付」的案件近年大幅增加。日本大型壽險公司透露，2025年度相關理賠申請已達1萬5000件，較前一年增加2000件，與問題開始浮現的2022年度相比，更暴增至23倍。
「朝日新聞」報導，日本民間醫療保險原則上只要實際居住在日本，不論國籍皆可投保，即使在海外就醫，只要提出住院證明，也能申請住院一次性給付。一名負責理賠業務的大型壽險公司主管匿名表示，「我們一直苦於如何在快速支付保險金給客戶，以及進行嚴格調查之間取得平衡。」
壽險業者發現，近年快速增加的案件，多是投保人前往中國醫療機構短期住院，再返日申請理賠。其中不少患者罹患的是腸胃炎等輕症，在日本一般門診治療即可，不需要住院，但患者卻選擇在中國住院。
壽險業者認為，這些案件可能涉及為了領取住院一次性給付而安排住院，但要查明實際情況並不容易。
該主管指出，目前住院一次性給付金額大多約20萬日圓（約1238美元），但調查一件可疑的海外理賠案件，平均需花費約10萬日圓。「海外調查會因國家及語言不同，成本大幅增加，有時甚至比應支付的保險金還高。因此，到底要調查到什麼程度，始終是一個令人頭痛的問題。」
此外，日本壽險業由於2000年代曾爆發拒賠保險金爭議，近年持續強調快速理賠服務。這名主管坦言，「如何在保障保戶權益、迅速給付保險金的同時，又能做好必要查核，是實務上最困難的課題。」
為因應相關案件增加，該大型壽險公司去年已針對中國特定疾病住院案件，導入由當地醫師填寫的專用診斷書，進一步強化理賠審查機制，以防堵疑似利用住院制度申請保險給付。
大型壽險公司表示，2025年度相關申請已達1萬5000件，較前一年增加2000件，與2022年度相比更暴增至23倍，顯示案件成長非常快速。 因為不少投保人是罹患腸胃炎等輕症，按日本一般情況可門診處理，卻前往中國短期住院後再申請住院一次性給付，壽險業懷疑可能有人刻意安排住院。 業者一方面強調要快速理賠，另一方面又得防堵濫用，因此去年已針對中國特定疾病住院案件導入當地醫師填寫的專用診斷書，以加強理賠審查。
精華 FAQ
大型壽險公司表示，2025年度相關申請已達1萬5000件，較前一年增加2000件，與2022年度相比更暴增至23倍，顯示案件成長非常快速。
因為不少投保人是罹患腸胃炎等輕症，按日本一般情況可門診處理，卻前往中國短期住院後再申請住院一次性給付，壽險業懷疑可能有人刻意安排住院。
業者一方面強調要快速理賠，另一方面又得防堵濫用，因此去年已針對中國特定疾病住院案件導入當地醫師填寫的專用診斷書，以加強理賠審查。
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