尹錫悅戒嚴案首起定讞 妨害拘留判7年 尚有7案待審理

南韓前總統尹錫悅妨害拘留案9日三審有罪定讞，被判處有期徒刑七年；圖為同日首爾火車站螢幕播放相關新聞報導。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尹錫悅妨害拘留案三審定讞，最高法院維持7年徒刑。

尹錫悅妨害拘留案三審定讞，最高法院維持7年徒刑。 重點二： 此案成為他8起訴訟中首件有罪確定案件。

此案成為他8起訴訟中首件有罪確定案件。 重點三：尹錫悅仍有7案待審，內亂首謀案最受關注。

就時任南韓 總統尹錫悅 去年1月調動總統警護處人員阻撓當局逮捕他的妨害拘留案，南韓大法院（最高法院）9日下午2時做出三審宣判，判處他有期徒刑7年，即維持二審刑期。尹錫悅同日並未出席聆聽判決。

這是他前年12月突宣布緊急戒嚴，並於去年4月被南韓憲法法院判決彈劾案成立下台後，面臨的8起訴訟案件中，第一起被判決有罪定讞的案件。也是相隔583天，最高法院首度對他的訴訟案件做出終審判決。

尹錫悅前年12月突宣布緊急戒嚴後，在南韓國內引發軒然大波，因涉嫌妨害南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行逮捕令等罪名被起訴。最高法院第3庭9日就他因涉嫌妨害特殊公務執行、濫用職權妨害行使權利等罪名，維持2審判處他有期徒刑7年的原判。

最高法院指出，原審判斷並無違反邏輯及經驗法則、逾越自由心證主義界限或誤解法理等錯誤。

尹錫悅涉嫌在前年12月後的調查初期，即去年1月動員總統警護處人員妨害逮捕；他也被控在宣布緊急戒嚴前，為了滿足國務會議的形式而只通知部分國務委員，侵害未能出席該會議的其他9位國務委員審議權。

尹錫悅還被控在解除戒嚴後，製作虛假戒嚴宣布文件，並在之後將文件銷毀；他另被控下令將絲毫沒有破壞憲政秩序之意等不實內容告知外媒。

1月一審認定尹錫悅妨害逮捕與濫用職權等部分罪名成立，判處有期徒刑5年；2審的首爾高等法院內亂專責審判庭刑事第一庭，4月則判處有期徒刑7年，刑期比一審增加，但低於特檢組求處的有期徒刑10年。

特檢組與尹錫悅方面均不服2審判決提起上訴，但最高法院駁回雙方上訴。

尹錫悅律師團9日聲明，尊重最高法院判決，但從憲法上的法治主義與令狀主義觀點來看，對最高法院對重大案件未經充分審理即裁定終結執行深表遺憾。

尹錫悅尚有7起刑事案件在身，包括一審被判處無期徒刑的內亂首謀案，這也是他8起刑事案件中最受各界矚目的一起，目前正在首爾高等法院進行二審。

另外，尹錫悅在總統任內涉嫌偽造緊急戒嚴的名義，下令執行「投入無人機至平壤作戰」的一般利敵罪案件，一審被判處有期徒刑30年；二審首次庭審預定本月15日進行。

尹錫悅在他任命的前國務總理韓悳洙案件審理中涉嫌作偽證案，一審判決無罪；由於特檢組提出上訴，目前正在進行二審。

還有四起案件尚未做出一審判決，包含尹錫悅涉嫌與妻子金建希共謀，無償接受明泰均提供民調的違反南韓政治資金法案，預定本月13日一審宣判；特檢組此前求處有期徒刑3年，並追徵1億3720萬韓元（約約9.1萬美元）。

尹錫悅也涉嫌在2022年總統大選期間，發布與「建真法師」全成培等人有關的不實資訊，違反南韓公職選舉法，本月27日將做出一審判決，特檢組此前求處有期徒刑兩年。

至於特檢組起訴的殉職南韓海軍陸戰隊員兩起案件，一審正進行。這兩案分別為涉嫌對蔡姓上兵殉職案調查施加外部壓力，即濫用職權妨礙行使權利等，與涉嫌協助南韓前國防部長李鍾燮逃往海外。