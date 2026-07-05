德總理救經濟 收緊病假規定 國內掀爭議

德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梅爾茨擬加嚴病假規定，要求首日生病即親赴診所取證明。

梅爾茨擬加嚴病假規定，要求首日生病即親赴診所取證明。 重點二： 政府稱病假過高拖累生產力，雇主支持但工會與醫界反彈。

政府稱病假過高拖累生產力，雇主支持但工會與醫界反彈。 重點三：改革還包括減少繁文縟節、延後退休年齡與調整稅制。

數據顯示，德國 人平均每年因病缺勤22天，德國總理梅爾茨為了提振停滯經濟的生產力，針對國內勞工請病假提出了一套更嚴格的規定，勞工將必須第一天生病就親自赴診來索取醫師證明，而非像現在可先透過打電話索取，請到第三天才需親自赴診。此項規定在國內掀起爭議。

英國每日電訊報報導，梅爾茨向記者表示，「病假天數實在太高。我們正在創建一系列工具，讓相關各方都能矯正這一點，包括員工和企業」。「我們知道這是一個艱難決定。但我們無法再承受長期缺勤造成的競爭劣勢」。

這項舉措將獲得雇主歡迎，但已惹火德國強而有力的工會。服務業公會Verdi主席韋尼克指責梅爾茨，營造出一種「不信任員工的文化」。

醫師界也反對這項改革，並警告這將導致德國的家庭醫師疲於應付不必要的約診。德國家醫協會表示，「我們的診所將會塞滿不需要面對面看診、且最好躺在床上的病人」，並稱這項措施是個「絕對的災難」。

面對反彈，副總理克林拜爾與勞工部 長巴斯承諾重新評估效果並尋找可行方案。

德國勞工平均每年約請三周、或相當於15個工作日的病假，低於法國和大多數北歐國家，但高於瑞典、荷蘭、丹麥、波蘭和義大利。

梅爾茨對病假規定的加嚴，是他所屬的基民黨在與執政聯盟夥伴社民黨協商後，所訂出的改革方案之一，以增進生產力和支撐德國公共財政。

其他措施包括廢除繁文縟節，以及逐步提高德國民眾可退休和領取退休金的年齡，可能在未來數十年間從67歲提高至70歲。

梅爾茨也將對低中收入戶提供稅額減免，並透過對所得超過25萬歐元（約28.6萬美元）的民眾提高稅率，來彌補稅收。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布瑞澤斯基表示，「這不是一個將使停滯經濟一夜變成蓬勃發展的方案，但會是一個能為未來成長創造先決條件和框架的方案」。