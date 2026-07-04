我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風雨無阻發表國慶談話 川普：我們不要共產黨

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

經濟差因為太多人請病假？德總理收緊請假規定惹眾怒

編譯易起宇／綜合4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)
德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)

數據顯示，德國人平均每年因病缺勤22天，德國總理梅爾茨為了提振德國停滯經濟的生產力，針對國內勞工請病假提出了一套更嚴格的規定，德國勞工將必須第一天生病就親自赴診來索取醫師證明，而非像現在可先透過打電話索取，請到第三天才需親自赴診。此項規定掀起爭議。

英國每日電訊報報導，梅爾茨向記者表示，「病假天數實在太高。我們正在創建一系列工具，讓相關各方都能矯正這一點，包括員工和企業」。「我們知道這是一個艱難決定。但我們無法再承受長期缺勤造成的競爭劣勢」。

這項舉措將獲得雇主歡迎，但已惹火德國強而有力的工會。服務業公會Verdi主席韋尼克指責梅爾茨，營造出一種「不信任員工的文化」。

醫師界也反對這項改革，並警告這將導致德國的家庭醫師疲於應付不必要的約診。德國家醫協會表示，「我們的診所將會塞滿不需要面對面看診、且最好躺在床上的病人」，並稱這項措施是個「絕對的災難」。

面對反彈，副總理克林拜爾與勞工部長巴斯承諾重新評估效果並尋找可行方案。

德國勞工平均每年約請三周、或相當於15個工作日的病假，低於法國和大多數北歐國家，但高於瑞典、荷蘭、丹麥、波蘭和義大利。

梅爾茨對病假規定的加嚴，是他所屬的基民黨在與執政聯盟夥伴社民黨協商後，所訂出的改革方案之一，以增進生產力和支撐德國公共財政。

其他措施包括廢除繁文縟節，以及逐步提高德國民眾可退休和領取退休金的年齡，可能在未來數十年間從67歲提高至70歲。

梅爾茨也將對低中收入戶提供稅額減免，並透過對所得超過25萬歐元（約28.6萬美元）的民眾提高稅率，來彌補稅收。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布瑞澤斯基表示，「這不是一個將使停滯經濟一夜變成蓬勃發展的方案，但會是一個能為未來成長創造先決條件和框架的方案」。

精華 FAQ

  • 新規定要求勞工一旦生病，第一天就必須親自到診所領取醫師證明，不再像現行制度可先電話請假，並延至第三天才需面診。

  • 梅爾茨認為德國病假天數過高，長期缺勤削弱企業競爭力，也拖累停滯中的經濟表現，因此希望透過更嚴格規定提升生產力。

  • 工會批評政策營造不信任員工的文化，醫師界則擔心診所湧入大量不必面診的患者，增加基層醫療負擔，甚至影響真正需要休養的人。

德國 勞工部

上一則

對「美國獨立250年驚訝嗎？」 英威廉王子獻聲凱爾西節目 給出妙答

延伸閱讀

勞工慘了？德擬廢8小時工時制 改每周上限48小時

勞工慘了？德擬廢8小時工時制 改每周上限48小時
退休年齡逐步延至70歲？德擬改革退休金制 但年輕人仍難累積財富

退休年齡逐步延至70歲？德擬改革退休金制 但年輕人仍難累積財富
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡
人口老化擬提高法定退休年齡 德延至70歲 南韓研議至65歲

人口老化擬提高法定退休年齡 德延至70歲 南韓研議至65歲

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30

超人氣

更多 >
世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用