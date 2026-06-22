抗議…印度醫學院入學考上月爆洩題爭議 227萬人重考

AI重點 文章重點整理： 重點一： 印度醫學院入學考NEET因洩題作廢後，二百二十七萬人重新應試。

印度醫學院入學考NEET因洩題作廢後，二百二十七萬人重新應試。 重點二： 當局部署逾二十萬人維安，並限制Telegram使用防止再度外洩。

當局部署逾二十萬人維安，並限制Telegram使用防止再度外洩。 重點三：連串考試爭議引爆抗議，學生要求教育部長普拉德漢下台。

印度 當局21日在嚴密安全措施下為227萬多名有志攻讀醫學院的學生舉行重考。事件起因是上月醫學院入學考試因試題外洩而作廢，引發全國譁然。

中央社引述法新社報導，競爭極度激烈的印度醫學院「國家資格暨入學考試」（National Eligibility cum Entrance Test，NEET）爆發醜聞，加上另一場高中考試也傳出評分爭議，引發輿論強烈反彈，不少年輕人也走上街頭示威，要求教育部 長下台。

當局表示，已部署包括警察在內的逾20萬名人員，並嚴格限制使用即時通訊軟體Telegram。

印度國家考試局（National Testing Agency）表示，已採取「多層級安全機制，以確保考試公平與透明」，相關機制包括生物辨識認證、人工智慧（AI）監控攝影，以及試卷GPS追蹤等。

NEET考試預定於當地時間21日下午2時登場。這場考試原於5月3日舉行，共有逾227萬名考生報考，角逐約10萬個入學名額。當局於5月12日宣布這次考試作廢。據報導，試題內容曾透過Telegram外洩。

上月考試遭作廢後，引發學生與家長強烈反彈。印度媒體報導，甚至有青少年因此輕生；印度中央調查局（CBI）已逮捕本次洩題案的主嫌，並確認其身分為化學講師。

在印度，激烈競爭催生龐大補教產業，同時也讓組織犯罪集團有機可乘，透過洩題和舞弊賺取暴利。

至於另一場引發爭議的考試風波，則是近200萬名高中生參加的線上評分系統遭許多學生指控成績計算錯誤，甚至被誤登到其他考生名下。

連串考試爭議也讓諷刺性網路運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）迅速竄紅。該組織自5月成立以來已吸引數百萬名粉絲，主要訴求就是要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台。