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抗議…印度醫學院入學考上月爆洩題爭議 227萬人重考

編譯中心／綜合21日電
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文章重點整理：

  • 重點一：印度醫學院入學考NEET因洩題作廢後，二百二十七萬人重新應試。
  • 重點二：當局部署逾二十萬人維安，並限制Telegram使用防止再度外洩。
  • 重點三：連串考試爭議引爆抗議，學生要求教育部長普拉德漢下台。

印度當局21日在嚴密安全措施下為227萬多名有志攻讀醫學院的學生舉行重考。事件起因是上月醫學院入學考試因試題外洩而作廢，引發全國譁然。

中央社引述法新社報導，競爭極度激烈的印度醫學院「國家資格暨入學考試」（National Eligibility cum Entrance Test，NEET）爆發醜聞，加上另一場高中考試也傳出評分爭議，引發輿論強烈反彈，不少年輕人也走上街頭示威，要求教育部長下台。

當局表示，已部署包括警察在內的逾20萬名人員，並嚴格限制使用即時通訊軟體Telegram。

印度國家考試局（National Testing Agency）表示，已採取「多層級安全機制，以確保考試公平與透明」，相關機制包括生物辨識認證、人工智慧（AI）監控攝影，以及試卷GPS追蹤等。

NEET考試預定於當地時間21日下午2時登場。這場考試原於5月3日舉行，共有逾227萬名考生報考，角逐約10萬個入學名額。當局於5月12日宣布這次考試作廢。據報導，試題內容曾透過Telegram外洩。

上月考試遭作廢後，引發學生與家長強烈反彈。印度媒體報導，甚至有青少年因此輕生；印度中央調查局（CBI）已逮捕本次洩題案的主嫌，並確認其身分為化學講師。

在印度，激烈競爭催生龐大補教產業，同時也讓組織犯罪集團有機可乘，透過洩題和舞弊賺取暴利。

至於另一場引發爭議的考試風波，則是近200萬名高中生參加的線上評分系統遭許多學生指控成績計算錯誤，甚至被誤登到其他考生名下。

連串考試爭議也讓諷刺性網路運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）迅速竄紅。該組織自5月成立以來已吸引數百萬名粉絲，主要訴求就是要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台。

精華 FAQ

  • 因為上月舉行的醫學院入學考NEET被查出試題外洩，當局宣布整場考試作廢，才在嚴密安全措施下安排227萬多名考生重考，以恢復公平性。

  • 印度當局部署超過二十萬名警力與相關人員，並限制Telegram等即時通訊工具使用，另以生物辨識、AI監控攝影及試卷GPS追蹤，建立多層級安全機制。

  • 除了NEET洩題，另一場高中考試也傳出評分錯誤與登記混亂，令學生和家長質疑制度失靈，部分年輕人上街示威，網路上更出現要求教育部長下台的聲浪。

教育部 印度

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