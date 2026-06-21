遊戲大廠「育碧Ubisoft」聯合創辦人 在法國墜機身亡

遊戲大廠育碧創辦人之一吉勒莫搭乘的飛機20日墜落在法國西部，當地警方到現場調查。(美聯社)

法國官方今天證實，打造出「刺客教條」（Assassin's Creed）的全球知名遊戲大廠育碧（Ubisoft）創辦人之一，在法國西部的一場空難中不幸喪生。

美聯社報導，拉博勒-埃斯庫布拉克（La Baule-Escoublac）市長魯維耶（Franck Louvrier）在聲明中證實，一架載有吉勒莫（Claude Guillemot）及一名飛行教官的雙引擎賽斯納421型（Cessna 421）飛機，於19日晚間在大西洋沿岸拉博勒機場附近墜毀。

魯維耶指出，兩人皆持有飛行執照且具備豐富飛行經驗。該名飛行教官也在事故中喪生。目前相關單位已展開調查，以釐清墜機原因。

育碧證實吉勒莫的死訊，但未進一步發表評論。

一名機場人員告訴美聯社，這架飛機是在即將降落拉博勒-埃斯庫布拉克機場前，墜毀於附近的一處農田。由於未獲授權公開發言，這名人士要求匿名。

吉勒莫與4名兄弟於1986年共同創立育碧。除了風靡全球的「刺客教條」系列之外，育碧旗下的熱門遊戲還包括「舞力全開」（Just Dance），以及「雷射超人」（Rayman）與「湯姆克蘭西」（Tom Clancy）系列等。