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烏克蘭部隊命名揭二戰屠殺傷疤 波蘭撤澤倫斯基最高榮譽勳章

編譯中心／綜合20日電
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波蘭總統納夫羅茨基（左）和烏克蘭總統澤倫斯基，2025年12月19日在波蘭華沙總...
波蘭總統納夫羅茨基（左）和烏克蘭總統澤倫斯基，2025年12月19日在波蘭華沙總統府會晤前出席歡迎儀式。 （美聯社）

烏克蘭波蘭近日因二戰歷史恩怨爆發外交危機。一直反對援助烏克蘭的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）19日宣布，由於烏克蘭總統澤倫斯基執意以曾在二戰時期屠殺波蘭人的「烏克蘭反抗軍」（UPA）命名一支軍事部隊，決定撤銷烏克蘭總統澤倫斯基獲頒的波蘭最高榮譽「白鷹勳章」，烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，他已將波蘭先前頒發給他的國家勳章歸還。在基輔當局集結盟友試圖迫使俄羅斯結束對烏克蘭戰爭之際，此舉恐加深這兩個親密戰略夥伴之間的外交裂痕。

路透報導，納夫羅茨基19日表示，澤倫斯基上月底將一個軍事部隊重新命名，以紀念被控屠殺波蘭人的二戰時期「烏克蘭反抗軍」後，他決定撤銷澤倫斯基獲頒的白鷹勳章（Order of the White Eagle）。納夫羅茨基在官網發布影片，指大部分當今波蘭人都認為UPA應對二戰時對波蘭共和國民眾作出的殘暴罪行負責，砲轟烏克蘭政府以其為現役烏軍部隊命名是「無恥，並令人難以理解和極度失望」，並損害波烏多年來及近月建立的信任。

澤倫斯基隨後在社群平台X上寫道：「我們一直認為，2023年獲頒的白鷹勳章是獻給烏克蘭人民和我們軍隊的。這也是當時所說的話。今天，我已經將這枚勳章寄還給了波蘭總統。」烏克蘭3位前總統也表示，他們將把獲頒的國家勳章歸還給波蘭，其他多名高階官員也採取相同行動，並稱波蘭此舉是「送給俄羅斯的禮物」，俄方極有可能藉此挑撥烏波關係，破壞抗俄陣線。

BBC報導，UPA在二戰期間的1943年至1945年展開沃里尼亞（現在的烏克蘭沃倫）大屠殺，殺害約10萬名波蘭人。烏克蘭則視UPA為對抗蘇聯和納粹德國、爭取民族獨立的象徵。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）稍早稱納夫羅茨基的決定是「戰略錯誤」；而身為納夫羅茨基政治對手的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則敦促兩國領導人保持冷靜，不要讓歷史恩怨毀了雙方的未來。

自2022年2月俄烏衝突全面爆發以來，波蘭一直是烏克蘭最重要的盟友之一，不僅接收了數10萬烏克蘭難民，也成為西方對烏軍援的重要後勤樞紐。

精華 FAQ

  • 波蘭總統納夫羅茨基認為，烏克蘭以曾被指屠殺波蘭人的UPA命名現役部隊，等同美化爭議歷史，因此撤銷澤倫斯基的白鷹勳章。

  • 澤倫斯基表示，白鷹勳章本是獻給烏克蘭人民與軍隊，隨後將勳章寄回波蘭；多名前總統及官員也跟進歸還各自獲頒勳章。

  • 因為UPA在波蘭眼中代表沃里尼亞大屠殺的創傷，但烏克蘭則視其為民族獨立象徵，歷史記憶衝突使兩國信任再受打擊。

烏克蘭 澤倫斯基 波蘭

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