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英國會補選勝出 曼市市長柏能挑戰英首相大位

記者胡玉立／綜合報導
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被視為可能挑戰英國首相職位的柏能，19日在梅克菲爾德選區順利擊敗對手當選國會議員...
被視為可能挑戰英國首相職位的柏能，19日在梅克菲爾德選區順利擊敗對手當選國會議員，將進一步威脅聲望岌岌可危的現任首相施凱爾。（歐新社）

英國工黨資深政治人物、大曼徹斯特市 (Greater Manchester) 市長柏能(Andy Burnham)19日在英格蘭西北部贏得國會補選，為工黨奪下關鍵議員席位。柏能被視為最可能接替首相施凱爾(Keir Starmer)出任工黨黨魁和首相的熱門人選；他在勝選感言中強調：「這是改變的最後機會」，「我們將為英國開闢一條新道路」，明確挑戰施凱爾的領導權。施凱爾則表示他「不會退出」，誓言迎接柏能的任何挑戰。

現年56歲的柏能在英格蘭西北部梅克菲爾德 (Makerfield) 選區補選中，獲得壓倒性勝利；以54.8%得票率擊敗選區對手、極右派英國改革黨(Reform UK)候選人凱紐恩(Rob Kenyon)34.5%得票率；也讓更多工黨議員主張，民調支持率低迷的施凱爾應考慮辭職，將權力有序移交給柏能。

路透報導，若施凱爾同意「讓賢」，將是英國短短十多年內更換第七位首相；反映選民對政府改善民生水平、公共服務和打擊非法移民方面屢屢失敗的憤怒。但施凱爾表示，他「不會就此退出」。

促施凱爾辭職聲浪大

施凱爾現年63歲，他在2020年接下工黨黨魁，2024年當選首相。他19日在倫敦向媒體表示，「如果真要競選，我會參選；而且我已多次說過，我不會退出。」

工黨5月在地方選舉中慘敗，約四分之一議員敦促施凱爾辭職，加入施壓的人愈來愈多；國防部長和衛生部長等官員相繼辭職。英國將在2029年舉行大選。

柏能：工黨需要改變

柏能在宣布勝選數小時後發表勝選感言，被議員稱為「首相式」全國講話。他指出，「工黨需要改變」，「這是我們改變的最後機會，我們將為英國開闢一條新道路。」

部分工黨議員表示，工黨應給施凱爾一個周末的時間反思並考慮辭職。柏能的盟友、工黨議員賀樂怡 (Louise Haigh)告訴BBC，她希望柏能和施凱爾「能在接下來幾天對話」；「我們希望儘可能避免爭奪領導權，期盼能就未來的前進方向達成共識。」

工黨黨章規定，若要啟動黨魁挑戰程序，國會黨團應有20%、亦即81名議員公開表態支持同一位候選人。

精華 FAQ

  • 柏能在英格蘭西北部的梅克菲爾德選區補選中勝出，以54.8%得票率擊敗英國改革黨候選人凱紐恩的34.5%，為工黨拿下重要議席。

  • 柏能在勝選感言中強調工黨需要改變，並說這是最後一次改變的機會，還要為英國開闢新道路，等於直接向施凱爾的領導地位發出挑戰。

  • 施凱爾表示自己不會退出，若有人要競選他也會參與；但隨著地方選舉失利與黨內逼宮聲浪升高，工黨內部對是否換帥的爭論持續擴大。

施凱爾

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