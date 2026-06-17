看韓劇「鐵拳教育」失眠 南韓教育界高層1動作出手救老師

「鐵拳教育」在韓掀起社會級現象。(取材自IG)

韓劇 「鐵拳教育」持續在韓國教育界發酵，「現實版教權局」已成近期南韓 教育界熱門關鍵字。繼京畿道教育監當選人安敏錫提出設立「教師權益保護局」後，大田市教育監當選人吳碩鎮也公開表態，要成立相關單位支持建立更完善的教師保護制度。

多家韓媒指出，「鐵拳教育」之所以能在南韓掀起現象級熱潮，是因為它把近幾年韓國教育界累積的憤怒具象化。由戲劇熱潮帶動的教育改革議題，成為廣大民眾關注焦點，尤其是看過「鐵拳教育」的觀眾，高度期待有人能替無力的教師發聲。

如今「63%教師想辭職」成韓媒最常引用的數據，大田市教育監當選人吳碩鎮表示，看完「鐵拳教育」後深感震撼，失眠多日苦思解決之道。他宣布將成立「綜合民怨過濾中心」，由教育廳主動出面回應惡性民怨、家長不當要求與言語暴力，希望減輕教師的心理壓力。

此外，他也提出「單一窗口法律支援系統」，當教師面對教權侵害或惡意訴訟時，教育廳將全程介入，支援老師並負擔法律費用。同時也要建立危機處理機制，第一時間處理校園內的突發事件。

現在大家都有共識不能用暴力解決問題，但也深刻認知「老師不應該一邊教學，一邊獨自承受訴訟與惡意投訴」。在教育界和傳播媒體的推波助瀾下，「鐵拳教育」可望真正促使「現實版教權保護系統」拯救無助的老師們。

金武烈飾演的羅華振被老師們視為英雄。(取材自IG)