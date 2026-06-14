匈牙利阻礙解除…烏克蘭入歐盟邁大步 6/15重啟談判

烏克蘭入盟，歐盟通過15日重啟談判。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、歐洲理事會主席柯斯塔、塞浦路斯總統克里斯多菲亞斯和歐盟委員會主席馮德萊恩於 2026 年1月在塞浦路斯總統府參加會議。（路透）

歐盟 全體成員國12日晚間達成協議，重新啟動烏克蘭 與摩爾多瓦的入盟談判。歐盟預計15日與這兩個國家分別舉行政府間會議，從法治、人權與司法的「根本原則」開始談。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12日發表聯合聲明表示，與這兩個國家開啟第一階段入盟談判，對於歐盟而言是「邁出了重大的一步」。

早在2023年，烏克蘭與摩爾多瓦都已獲得歐盟候選國地位，不過前者一直面臨匈牙利前總理奧班（Viktor Orban）領導的政府否決，後者則是國內政治情勢受到境外勢力干預，因此入盟談判卡關甚至停滯。

近期，烏克蘭與匈牙利就境內匈牙利少數族群權益問題達成協議，為解除阻礙創造條件。

這項協議正式通過後，范德賴恩在社群平台X發文表示，將於15日舉行的政府間會議中開啟「根本原則」的談判，這是重要的基石，涵蓋了建立歐盟的核心價值與原則，包含法治與強韌的民主制度等，「這正是入盟進程的骨幹」。

對於這項進展，她表示是對兩國在面對巨大挑戰時，仍展現出推進改革的決心、勇氣與努力的肯定，同時釋放出訊號，歐盟所能提供的和平、穩定與機會，是無可比擬的。

根據歐盟的相關規定，入盟談判的整體內容由基本權利、內部市場及對外關係等6大主題集群共33個章節組成，候選國家必須逐一針對這些內容與歐盟談判，並修正本國法律以符合歐盟標準，才能持續推進談判，完成所有談判後才能成為歐盟成員國。

澤倫斯基對歐盟決定表示歡迎，並感謝各國領導人的支持，「為歐洲跨出這有力的一步」，同時也祝賀摩爾多瓦。儘管烏俄戰爭尚未結束，但是烏克蘭總統澤倫斯基一直將加入歐盟，列為穩固烏國位居歐洲政治主流地位的一大關鍵戰略目標。

澤倫斯基指出，啟動首階段談判不僅是政治上的重要突破，也為仍處於戰爭中的烏克蘭人民帶來關鍵的道德支持，展現歐盟對烏克蘭未來發展的承諾，「烏克蘭正執行必要行動，重要的是，歐盟也正信守其承諾」。

烏克蘭入盟，歐盟通過15日重啟談判。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩和塞浦路斯總統克里斯多菲亞斯於 2026 年1月在塞浦路斯總統府參加會議。（路透）