美允售南韓飛彈 北韓批「出口戰爭」加劇朝鮮半島緊張

中共國家主席習近平8日乘專機抵達平壤，進行國是訪問。北韓國務委員長金正恩（右）到機場迎接。（新華社）

美國近來批准對南韓 出售先進空對空飛彈和相關設備後，北韓 中央通信社（KCNA）13日報導，北韓外務省對此予以譴責，警告此舉將加劇朝鮮半島緊張局勢。

北韓外務省對外政策部門首長發布聲明說，儘管國際社會關切朝鮮半島及周邊日增的緊張情勢，但華府與首爾的軍事合作正按計畫持續加強。

該官員指出，美國國務院批准對南韓出售近3億美元先進空對空飛彈和相關設備就是最新一例，「美國武器出口就是戰爭出口」，強調平壤 將持續強化自我防衛的嚇阻能力，以維持區域力量平衡。

北韓常批評美國與南韓軍事合作其實是在備戰。

南韓總統李在明近日訪問歐洲，與歐盟領袖發表聯合聲明，形容北韓的擁有核武國家地位以及平壤與俄羅斯的軍事合作是「非法」舉措。

北韓領袖金正恩趁全球失焦之際，對內鐵腕、對外游刃於大國間，將邊緣外交玩到極致。他不僅強化內部控制，也透過大國角力提升北韓戰略地位。

新冠疫情期間，北韓以防疫為名實施嚴格管控，進一步加強社會控制，並嚴厲打擊來自南韓及外部世界的資訊流入，鞏固政權穩定。分析指出，金正恩已成為北韓史上權力最集中的領導人之一。

俄烏戰爭則為北韓帶來新機遇。隨著俄羅斯需要軍需物資與人力支援，雙方合作快速升溫。北韓藉此換取燃料、糧食及軍事技術，不僅紓解經濟壓力，也提高國際能見度。南韓情報機構估計，約1.6萬名北韓士兵參與俄烏戰事，使平壤獲得現代作戰經驗與外部資源。

此外，中俄朝互動近期再度加強。分析認為，中國希望維持對朝鮮半島的影響力，避免北韓完全倒向俄羅斯。隨著中俄朝關係升溫，北韓已從遭受制裁的孤立國家，逐漸成為大國競爭中的重要棋子，為東北亞安全局勢增添新的變數。