時薪不到2歐元…美駐米蘭領館工程涉剝削勞工 義調查

興建中的美國駐義大利 米蘭新領事館爆發勞工剝削爭議，美國承包建商允諾給予外籍勞工2.5萬歐元(約2.89萬美元)年薪，但勞工實領時薪卻不到2歐元（約2.3美元），義大利檢方已展開調查。

美聯社報導，義大利檢方正針對總部位於美國阿拉巴馬州蒙哥馬利市（Montgomery）的卡德爾建設（Caddell Construction）展開調查，這家公司是美國外交使館的承包商。

檢方表示，卡德爾建設派駐義大利的兩名管理人員，本月因涉嫌剝削勞工遭逮捕，其中一人在企圖搭機出境時遭攔，另一人則在計畫潛逃時落網。

這起案件由檢察官史托拉里（Paolo Storari）負責，他過去曾帶頭查獲多起專為奢侈品牌供貨的地下血汗工廠案。截至目前，只有卡德爾建設被列為偵查對象，未涉及其他包商。

這項調查自六個月前展開，涉及約70名勞工，其中多數來自印度。檢方指控，卡德爾建設違法從薪資中扣除食宿費用，並強迫勞工每天工作十小時、每周上班六天。據檢察官表示，有些勞工扣除食宿費後，實拿月薪僅剩500歐元。

卡德爾建設與美國國務院 均表示，已針對相關指控展開調查，並將全力配合義大利當局。

美聯社在一處工會中心採訪了四名肯亞籍和一名印度籍勞工，工會人員正協助安排法律扶助、安置住所等事宜。五人在提供相關證明文件後，均要求以匿名方式受訪，以防遭到報復並保護進行中的司法調查。

其中兩名勞工出示了印有卡德爾公司抬頭並由公司代表簽署的聘雇合約，合約中承諾的年薪超過2萬5000歐元，但不僅實際薪資相差甚遠，當他們向管理層提出質疑時，甚至遭工地人資人員威脅解雇。

據報導，5名勞工年齡落在20歲至50歲出頭，他們表示今年均遭無故解雇。

這項工程目前在法院監督下持續進行，但勞工的薪資不再被扣除食宿費，工時上限為每周45小時，並保證每周休息兩天。

義大利營建工會聯盟（Fillea Cgil）勞工代表馬古基（Laura Malguzzi）表示，工會預計將為勞工爭取損害賠償，以追回他們「透過努力工作與奉獻」所應得的薪酬。