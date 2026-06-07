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世界盃高溫下比賽 球員恐得自求多福

編譯黃淑玲／綜合6日電
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高溫考驗成了世界盃足球賽的隱憂。圖為阿根廷世足賽國家代表隊3日在美國堪薩斯州堪薩...
高溫考驗成了世界盃足球賽的隱憂。圖為阿根廷世足賽國家代表隊3日在美國堪薩斯州堪薩斯市球場練球。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃多場比賽恐在危險高溫下進行，球員與球迷都受威脅。
  • 重點二：氣候組織估計四分之一賽事WBGT逾26度，五場更達28度門檻。
  • 重點三：現行僅有補水與有限散熱暫停，專家認為對抗酷熱仍不足。

去年的國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）歷經了危險的濕熱天氣，各界現在關心11日將開踢的世界盃足球賽要如何因應酷熱天氣。極端炎熱不僅威脅場上球員的健康，連現場觀賽的球迷也可能深陷險境。

彭博專欄作家威廉斯（Lara Williams）說，專門評估氣候變遷對極端天氣影響的國際科學合作組織「世界天氣歸因」（World Weather Attribution）在距離比賽開始不到一個月時，分析世足賽在美國、加拿大和墨西哥16個比賽場地的氣溫條件，結果發現有四分之一的比賽將在綜合溫度熱指數（WBGT）超過26°C的環境下進行。

WBGT 26°C已達到被視為危險、必須多次補水暫停運動等級。有五場比賽預期會在WBGT 28°C狀況下舉行，這更是達到美國運動醫學會（ACSM）建議取消或延期賽事的門檻。

威廉斯指出，目前還不清楚足總的高溫因應政策。足總只宣布無論氣溫如何，每半場將提供三分鐘的補水時間。去年世俱盃比賽期間，在國際職業足球員協會介入後，足總允許WBGT 28°C時提供額外的散熱暫停。然而，無論是補水或是散熱暫停等措施都不夠。

她說，球員們可能很辛苦，但觀眾更有可能會看到，世界最好的足球員們因高溫自我調節，踢出節奏緩慢、沉悶的比賽，而不是頻頻發生緊急醫療狀況。

所以，威廉斯相信，處境更危險的是球迷。頂尖足球員和其他菁英運動員除了擁有頂尖的身體素質外，還有專業醫療團隊的嚴密監控，但觀眾可沒有這種待遇。

本屆世界盃預期將吸引500萬至700萬人親臨現場觀賽。

精華 FAQ

  • 報導主要提醒世界盃將面臨極端高溫與濕熱威脅，可能影響球員健康與比賽品質，也讓大量到場的球迷暴露在更高的中暑與脫水風險中。

  • 分析指出，16個場地中約有四分之一賽事的WBGT會超過26度，另有五場比賽可能達28度，已接近美國運動醫學會建議取消或延期的門檻。

  • 作者認為球員雖受高溫折磨，但仍有專業團隊監控與補給；球迷卻缺乏同等照護，若長時間曝曬在看台上，更容易發生脫水、熱衰竭等問題。

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