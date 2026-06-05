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不安全食品 世衛：每年導致8億人罹病、150萬人死亡

編譯中心／綜合4日電
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5歲以下兒童因不安全食品患病的風險，是年齡較大兒童和成人的約3倍；示意圖。（圖／...
5歲以下兒童因不安全食品患病的風險，是年齡較大兒童和成人的約3倍；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世衛最新估計顯示，不安全食品每年導致全球約8.66億人罹病、150萬人死亡。
  • 重點二：五歲以下兒童受害最嚴重，罹病風險約為年長者與成人的三倍。
  • 重點三：非洲與東南亞負擔最重，改善衛生、飲水及巴氏殺菌可降低風險。

世界衛生組織4日發布的2026年版食源性疾病估計數據顯示，不安全食品每年導致全球約8.66億人罹病和150萬人死亡，5歲以下兒童因不安全食品罹病的風險，是年齡較大兒童和成人的約3倍。

新華社報導，世衛組織在6月7日世界食品安全日到來之前發布這份報告，其中評估了2000年至2021年間全球各地的42種主要食源性危害物，包括細菌、病毒、寄生蟲和化學物質等。

數據顯示，儘管幼兒僅占全球人口的9%，但他們罹患食源性疾病的病例數卻占全球總數的近三分之一。進入食物的甲基汞和鉛等化學危害物會損害兒童發育中的大腦，並導致終身的神經系統等方面問題。

導致絕大多數食源性疾病的原因是接觸生物危害物，包括食源性細菌、病毒、寄生蟲。接觸食源性化學危害物導致的死亡病例占比高達73%，這些病例大多與無機砷和鉛有關，接觸這些物質會增加患心臟病和癌症的風險。

世衛組織說，通過改善飲用水和衛生條件、推廣巴氏殺菌、為弱勢群體提供醫療保健等措施，可以避免因食品安全問題導致的許多病例。儘管自2000年以來，全球食源性疾病總負擔有所下降，但區域間仍存在顯著差距，非洲和東南亞地區負擔最為沉重。

世衛組織總幹事譚德塞說，不安全食品一直是嚴重的公共衛生隱患，但是對其造成的損失一直缺乏全面認識，最新評估改變了這一狀況。通過了解相關信息，各國政府能優先採取必要措施來保護民眾健康。

精華 FAQ

  • 報告估計，不安全食品每年導致全球約8.66億人罹病，並造成150萬人死亡，顯示食品安全已是重大公共衛生問題。

  • 雖然幼兒僅占全球人口約9%，卻佔食源性疾病病例近三分之一，且罹病風險約為年長兒童與成人的三倍，危害更大。

  • 世衛表示，可透過改善飲用水與衛生條件、推廣巴氏殺菌，以及為弱勢群體提供醫療保健等方式，減少多數可預防病例。

世衛 世界衛生組織 心臟病

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