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日本高智商黑熊打開窗鎖逃了 已傷4人…福島居民慌了

編譯中心／綜合4日電
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日本一隻黑熊2日出現在福島一間辦公大樓的院子裡。(美聯社)
日本一隻黑熊2日出現在福島一間辦公大樓的院子裡。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：福島市黑熊連傷四人後受困事務所，卻疑似自行開窗逃逸。
  • 重點二：警方與市府緊急獵捕時，因現場有易燃物改用麻醉槍。
  • 重點三：事件導致周邊工廠停業、學校停課，市府將檢討通報流程。

日本福島市一頭黑熊2日接連襲擊4人後，受困一處事務所內，導致附近居民如臨大敵，工廠停業、學校停課，當局出動人員緊急獵捕，但有警察3日晚目睹黑熊從大門離開，4日進入事務所檢查發現，上鎖的窗戶被打開，紗窗也被破壞，這隻黑熊竟然「自己開窗逃了」。

NHK、共同社報導，這頭黑熊2日在福島市笹木野地區出沒，先後闖入鑄造工廠、鄰近事業所及住宅，造成4名年齡介於20多歲至80多歲的男女受傷。

根據工廠公布的監視器畫面，可以看到體型和大型犬差不多的黑熊突然從角落竄出，撲向一名男子，一人一熊繞著樹上演追逐戰。就在此時，外面駛來一輛汽車，受驚嚇的黑熊被嚇得朝建築物方向衝去，消失在畫面裡。

這隻黑熊在兩處工廠展開攻擊，先後傷害4人。專家表示，黑熊當時可能已經陷入極度興奮與恐慌狀態。

黑熊隨後受困於事業所內。由於現場有易燃物質，無法使用實彈，市府批准使用麻醉槍進行緊急獵捕。不過，福島市表示，3日晚間11時前，有警察目擊黑熊從事業所大門離開，走出廠區。

市府表示，黑熊3日下午仍在建築物內，但4日檢查現場時發現，原本黑熊所在1樓的一扇窗戶已被打開，紗窗也遭破壞。窗戶高約120公分、寬90公分，使用的鎖型為「月牙鎖」，利用旋轉的半圓弧鉤扣固定兩扇窗戶。

由於市府人員先前從外部確認時，該窗戶仍處於上鎖且關閉狀態，因此推測黑熊可能自行打開窗鎖後逃出。

受此事件影響，附近的小學及中學自2日起至4日臨時停課，改用線上授課。福島市教育委員會表示，目前預定5日恢復上課，但若黑熊仍未尋獲，將要求學校採取家長接送、停止戶外活動，以及加強門窗上鎖等安全措施。

對於黑熊在緊急獵捕期間逃離現場，福島市長馬場雄基坦言，市府在整理資訊並對外發布的流程上耗費過多時間，未來將檢討並改善相關機制。他並表示，黑熊極有可能仍在市內活動，將與警方等相關單位合作，全力確保市民安全。

這張圖片由福島製鋼所提供的監視器錄影製作而成，顯示一隻熊2日在襲擊了一名男子（圖...
這張圖片由福島製鋼所提供的監視器錄影製作而成，顯示一隻熊2日在襲擊了一名男子（圖中右側）後逃跑，事發地點位於日本福島。 （美聯社）

精華 FAQ

  • 黑熊2日在福島市笹木野地區先後闖入工廠、事業所與住宅，攻擊並造成4名年齡介於20多歲至80多歲的男女受傷，現場一度陷入恐慌。

  • 市府原本批准使用麻醉槍緊急獵捕，但因黑熊受困建物內，現場又有易燃物質，無法使用實彈，警方與相關人員只能加強監控並等待時機。

  • 市府人員4日檢查時發現，原本上鎖的窗戶被打開，紗窗也遭破壞；而先前外部確認時窗戶仍關閉上鎖，因此推測黑熊可能自己打開月牙鎖後離開。

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