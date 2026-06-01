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日菲啟動台以東海域劃界談判 專家：不能排除損及台相關海域海域權益

記者李柏澔／台北即時報導
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日本首相高市早苗（右）28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統小馬可仕（左）會面。...
日本首相高市早苗（右）28日在東京迎賓館赤坂離宮與菲律賓總統小馬可仕（左）會面。（美聯社）

日本、菲律賓2國日前宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。海洋法律專家指出，日菲未來若完成劃界協議，其法律效果原則上僅拘束日本與菲律賓雙方，並不能排除或損及第三方可能主張的權利與利益，包含台灣在相關海域所享有或主張的海域權益，從區域穩定角度來看，相關各方仍應依國際法、透過和平方式處理海洋爭議，避免以片面政治主張升高緊張。

海洋大學海洋法律研究所教授、國際海事法律與政策研究中心主任饒瑞正受訪表示， 從國際法及「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的角度觀察，日本與菲律賓若因相向或相鄰海岸而產生專屬經濟海域及大陸礁層主張重疊，雙方透過談判方式尋求劃界或合作安排，原則上符合UNCLOS第74條及第83條所揭示的協議解決與公平解決精神。

饒瑞正說，在最終劃界完成前，涉及畫界問題的有關國家亦可依UNCLOS規範，本於諒解與合作精神，作成臨時性安排，避免危及或阻礙最終協議。因此，日菲啟動相關海洋邊界談判，本身可視為以國際法處理海事問題的一種正常方式。

饒瑞正另指出，日菲未來若完成劃界協議，其法律效果原則上僅拘束日本與菲律賓雙方，並不能排除或損及第三方可能主張的權利與利益，包括台灣在相關海域所享有或主張的海域權益。從區域穩定角度來看，相關各方仍應依國際法、透過和平方式處理海洋爭議，避免以片面政治主張升高緊張。

至於中國方面所稱日菲談判非法無效，饒瑞正表示，其論述基礎仍建立在其一貫主張台灣屬於中國，並可代表台灣及台灣周邊海域權利的前提上，此一說法與台灣政府長期立場不同，也未能正視中華民國（台灣）在相關海域所涉及的權利與利益。

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