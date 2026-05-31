破冰？CIA局長前腳剛走 美軍司令罕見會古巴副參謀長

美軍南方司令部司令杜諾文（左）29日視察位於古巴關達那摩灣的美國海軍基。（路透）

美國軍方證實路透的報導，稱負責監督拉丁美洲部隊的美國最高將領，29日在古巴 關達那摩灣的美國海軍基地的周邊地區，與古巴高階軍事官員舉行罕見的會面。

美軍南方司令部在社群平台X上發文表示，美軍南方司令部司令杜諾文（Francis Donovan）上將與古巴代表團短暫討論了作戰安全事宜，古巴代表團成員包括古巴總參謀部第一副部長蘇托朗哥（Roberto Legra Sotolongo）上將。

美古均稱這場罕有會面具建設性，雙方同意維持軍事溝通。杜諾文此行亦評估關達那摩海軍基地的周邊安全、官兵防護及作戰準備。

杜諾文這次在古巴的會晤，是記憶中近來首次有美軍南方司令部司令到訪，且正值古巴日益擔憂美國可能對這個共產主義島國發動軍事攻擊之際。

這是繼美國中央情報局（CIA ）局長雷克里夫（John Ratcliffe）本月14日出訪哈瓦那後，外界所知的美古第二次高官接觸。美國持續對古巴實施石油封鎖，兩國關係日益惡化。美媒此前報導，五角大樓在加勒比海針對古巴的軍事部署已經完成，同時美古繼續對話，但沒有實質進展。

美國總統川普經常將古巴列為他第2任期的外交政策目標之一，並暗示等到與伊朗的戰爭結束，古巴將成為他的關注焦點。

自卡斯楚（Fidel Castro）於1959年發動革命以來，古巴數十年來一直與美國處於對立狀態。

川普在佛羅里達州獲得強硬派古巴裔美國人的大力支持，他們數十年來一直推動由美國主導的政權更迭，川普政府也持續加大對古巴的施壓。

5月20日，美國正式指控前古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）犯下4項謀殺罪名，指控他涉及1996年擊落由邁阿密流亡人士駕駛的民用飛機，成了川普政府試圖美國在西半球彰顯影響力的最新例證。