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印尼峇里島打造「亞洲杜拜」拚當免稅金融中心

編譯黃淑玲／綜合30日電
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觀光客造訪峇里島知名景點海神廟。法新社
觀光客造訪峇里島知名景點海神廟。法新社

每年吸引數百萬旅客的「眾神之島」峇里島，除了有知名的海灘與梯田，未來可望在印尼政府推動下，挑戰成為「免稅金融中心」。相較於首都雅加達，峇里島擁有密集的國際航班優勢，每天有數百班、來自數十個地點的航班飛抵，更容易吸引海外投資人。

英國金融時報報導，位於峇里島外海的「龜樂島經濟特區」有望成為設立金融中心的地點。印尼財政部長波巴亞近期表示：「這裡將適用普通法。資金可從海外進來，我不會對它課稅。」「我們要建立的，就像杜拜的模式。」他指的是「杜拜國際金融中心」（DIFC），但未透露具體推動時程。杜拜擁有獨立監管體系，現已成為國際銀行在中東營運的主要樞紐。

波巴亞說，投資於峇里島金融中心的資金，可用於資助「具良好前景」的國家計畫、主權財富基金Danantara旗下計畫，或是政府債券，藉此強化民間和政府部門發展所需的資金來源。

印尼總統普拉伯沃執政後，市場益發不信任印尼經濟與財政的穩定性，股市今年來大跌近30%，在全球表現墊底，印尼盾匯率也貶至歷史低點。經濟與金融發展研究所主任陶菲庫拉曼認為，成立新的金融中心，有助於政府扭轉因「不信任」所導致的資本外流。

經濟學者威賈雅托則點出峇里島條件不足之處，包括城市和數位基礎建設、法規環境以及金融業人才都不夠完善，若缺乏總體經濟穩定、法律的確定性，峇里島「可能被不當利用為避稅天堂」。

樂觀的金融業人士相信，以峇里島擁有42條國際航線的交通便利性，具備成立金融中心的良好條件。另外，必須在商業友善度、法律明確性、透明度以及整體生態系等層面，能與其他國際金融中心競爭，才能真正成功。

觀光客造訪峇里島知名景點海神廟。（本報資料照片）
觀光客造訪峇里島知名景點海神廟。（本報資料照片）

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