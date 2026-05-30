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日自衛官首赴北約援烏組織 不參加實戰

編譯中心／綜合29日電
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日本防衛大臣小泉進次郎29日宣布，將首度派遣自衛官前往北大西洋公約組織（NATO）內部協調軍援烏克蘭的組織。而這4名自衛官將不會參加實際戰鬥。

朝日電視台與共同社報導，小泉表示，這次派遣是希望借助各種經驗，包含在烏克蘭所見到的「新型戰鬥方式」，強化日本的國防體制。

小泉也稱，這4名自衛官將從6月起，參與北約的烏克蘭安全援助暨訓練司令部（NSATU）的業務，為期約一年。

NSATU成立於2024年9月，總部位在駐德國美軍基地內，編制約700人，人員主要來自北約加盟國以及澳洲等國。業務包含提供烏軍裝備與訓練，以及聯絡志同道合的相關國家。

此外，俄羅斯與烏克蘭未來停火之後，這個援烏組織也將協助訓練烏克蘭軍隊。

小泉強調，「這次派遣將進一步深化日本與北約之間的合作關係」。這4人分別為2名陸上自衛官，以及各1名海上自衛官與航空自衛官。

2025年4月，時任日本防衛大臣中谷元與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤時，表達日本有意願參加上述援烏組織。

另據路透報導，俄羅斯駐聯大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）日前在聯合國安全理事會（UNSC）關於維護「聯合國憲章」與加強多邊合作的首次會議上表示，德國和日本的「重新軍事化」不僅對全球安全構成威脅，而且也會破壞二戰的成果。

日本駐聯大使山崎和之28日回應，日本始終忠於聯合國憲章並維護國際法，反倒是俄羅斯「正違反憲章，持續對烏克蘭發動侵略」，顯得俄方指控更加「荒謬」。

德國國務部長克瑞許包姆（Gunther Krichbaum）也反批，俄方言論是「毫無根據的指控」。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，德國已提出大幅擴軍計畫；日本也逐步放寬戰後和平主義限制，展開二戰以來最大規模的軍事建設，此舉主要是因應中國軍力增強所帶來的憂慮。

北約 烏克蘭 北大西洋公約組織

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