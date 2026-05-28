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「熱穹頂」高溫破紀錄 歐洲人想裝冷氣 印度雞蛋落地熟了

編譯中心／綜合27日電
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歐洲「熱穹頂」籠罩，英、法均打破5月歷史最高溫；圖為巴黎高溫，民眾26日走在協和...
歐洲「熱穹頂」籠罩，英、法均打破5月歷史最高溫；圖為巴黎高溫，民眾26日走在協和廣場（Place de la Concorde）噴泉旁。（路透）

歐洲遭「熱穹頂」（heat dome）籠罩，英、法均打破5月歷史最高溫，未來幾天恐飆39℃，並發生多起民眾海灘玩水消暑溺斃意外，一向排斥冷氣的歐洲民眾，甚至坦言考慮安裝冷氣。

綜合媒體報導，來自北非的「熱穹頂」暖空氣團，使得5月的歐洲地區比往年還要熱，多國相繼刷新5月最高溫紀錄。英國26日在24小時內第2度打破百年5月高溫紀錄，倫敦邱園測得35.1℃，倫敦還出現罕見「熱帶夜」，夜間氣溫未降至20℃以下；法國周一才創下有紀錄以來最熱5月單日，26日又再度刷新紀錄，全國高溫指數達24.8℃。

法國氣象局指出，這波熱浪可能持續整周，預測部分地區氣溫恐高達39℃。

法國當局26日至少通報7例與熱浪有關的死亡事件，其中5例為溺斃；英國自24日以來也有4名青少年溺水身亡。

法國網球公開賽現場氣溫高達33℃，球迷和球員同樣面臨高溫考驗。挪威選手路德（Casper Ruud）表示，比賽現場已熱到讓他覺得自己「像殭屍一樣」。

英國倫敦的47歲銀行從業人員吉爾（Gurjit Gill）表示，他很高興能去上班，因為辦公室有冷氣，「我正在考慮是否要買一台冷氣，臥室在夜間實在熱到讓人受不了」。

西班牙國家氣象局（Aemet）在社群平台X上發文警告，這種異常高溫將持續一整周，且西班牙西南部自27日起將出現「大範圍的熱帶夜」，27至29日最高溫將落在36至38℃之間。

在更東邊的義大利，包含羅馬在內的拉齊奧（Lazio）地區祭出新規定，明訂勞工在中午12時30分至下午4時期間，禁止在「長時間暴露於陽光下的環境」中工作。

奧地利首都維也納則設置特殊的噴霧降溫裝置，以協助路上的行人消暑。

此外，印度氣溫連日飆高，北方邦和馬哈拉什特拉邦25日最高測得47.6℃，生雞蛋打在地上，3分鐘就會轉熟，印度南部、東南部已出現高溫奪命的案例，政府敦促民眾盡量待在室內、多補充水分。

根據印度氣象局最新資料，印度25日除東北部、喜馬拉雅山區等地，其他地區最高溫都介於40℃到43℃之間，西北部、中部的最高溫，更是飆到43℃到47℃之間。

其中，最高溫出現在北方邦的班達（Banda）和馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的布拉姆普里（Brahmpuri），均測得47.6℃。

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