「親吻慰安婦雕像」惹議 美籍網紅遭南韓法院判刑6個月

25歲的索馬利15日現身南韓首爾聽取判決。（歐新社）

一名美籍網紅（YouTuber）拍攝自己親吻一座紀念南韓 戰爭時期慰安婦的雕像，引發公憤，首爾法院今天判處他六個月有期徒刑。

25歲的索馬利（Johnny Somali）數年前在南韓與日本 拍攝一系列具挑釁性行為的影片，並上傳至YouTube與Twitch等平台而聲名狼藉。

南韓當局2024年以擾亂公共秩序及妨礙業務罪名，起訴本名為伊斯邁爾（Ramsey Khalid Ismael）的索馬利，並禁止他離境。

首爾西區地方法院一名代表說：「法院已判處他\六個月有期徒刑。」

2024年10月，索馬利上傳一段影片，畫面中他親吻一座紀念南韓女性的雕像並做出挑釁舞蹈動作。這些女性在二戰前和戰爭期間遭日本佔領軍強迫成為性奴隸，在日本被稱為「慰安婦」。

這件事引發強烈輿論反彈與譴責，這段影片之後也被移除。索馬利事後道歉，表示自己「不知道這座雕像的重要性」。

然而外界對他的態度仍相當嚴厲。據當時報導，一些憤怒的南韓民眾曾追逐甚至對他動手。

此外，2023年索馬利在日本也曾因嘲諷地鐵通勤族，拿1945年遭美國原子彈轟炸的長崎與廣島事件開玩笑，引發日本社會震驚。