猥褻慰安婦雕像 美國「迷惑系網紅」恐在南韓吃10年牢飯

美國「迷惑系」網紅強尼．索馬利在南韓鬧事踢到鐵板。7日他在首爾西區地方法院出庭，對於被指控的妨礙商業等罪名表示認罪，但之後恐仍將面臨長達10年刑期。(取材自Instagram @thekoreaherald)

美國「迷惑系」網紅強尼．索馬利（Johnny Somali）在南韓 鬧事踢到鐵板。日前他在首爾西區地方法院出庭，對於被指控的妨礙商業等罪名表示認罪，但之後恐仍將面臨長達10年刑期。

南韓中央日報與今日印度（India Today）報導，出庭當天，索馬利以肚子痛為由遲到1小時。他身穿白色西裝，頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子，因違反服裝規定被攔下。此外，他還試圖在法庭上直播，可能被多加一條藐視法庭的指控。

2023年，索馬利在日本 因涉嫌非法進入建築工地而被捕，最終被驅逐出境。在此之前，他曾在地鐵 上拿廣島和長崎原爆事件嘲諷日本乘客。這種為博點閱、舉止無下限的直播主，在日本被稱為「迷惑系」網紅。

索馬利去年在南韓一連串爭議行為包括：10月9日，他褻瀆首爾市的紀念慰安婦雕像，對其親吻並表演一段淫穢舞蹈；10月17日，他在一家超商飲酒遭店員阻止後上傳影片，一邊大聲播放音樂，一邊將泡麵倒在餐飲區桌上。他還曾在地鐵或公車上大聲播放北韓音樂及北韓領導人金正恩的演說，因此被趕下車。

這些行為激怒了南韓網友，放話要「處理」索馬利。直播紀錄顯示，索馬利至少三次被人當街痛毆。

南韓檢方指控索馬利共4起案件，包括兩項妨礙商業罪名，兩項違反未成年人犯罪法罪名。據稱索馬利與他的律師似乎都不知道檢方多加一項妨礙商業罪名，全案因此延至4月9日再審。

索馬利還涉嫌違反反恐法和公共滋擾法規，可能帶來更多指控。而光是一項妨礙商業罪名就可能判5年監禁，如果加上其他罪名，索馬利恐面臨長達10年刑期。中央日報報導，法官建議索馬利「下次準時出庭」。

出席旁聽這場審判的網紅Atozy在Instagram發文透露：「他（索馬利）的情況很糟，他笑著走進來嘲笑我們，但當法官宣布罪名時，他的笑容很快就消失。根據目前官方指控，他將面臨10年牢獄之災，但我們還發現，在另一件案子中，還會有更多指控。他面前的案子已經進行一年多......所以看來無論如何，他都得在這待上一陣子。」