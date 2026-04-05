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北約變北美公約組織 紐時標題寫錯NATO全名 挨批超級離譜

編譯中心／綜合4日電
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「紐約時報」將北大西洋公約組織的全名寫成北美公約組織，網友嘲諷：「是大西洋的，不...
「紐約時報」將北大西洋公約組織的全名寫成北美公約組織，網友嘲諷：「是大西洋的，不是美國」。（路透）

紐約時報」紙本版3日刊登了一篇文章，標題將北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）誤寫為北美公約組織（North American Treaty Organization），這項明顯錯誤在社群媒體引起熱議。

中央社引述「紐約郵報」（New York Post）報導，紐約時報（The New York Times）的錯誤迅速在社群平台X傳開，短時間內引發大量嘲諷、難以置信與憤怒的回應，矛頭不僅指向錯誤本身，也指向許多人眼中主流媒體的更普遍失職問題。

一名網友直言「這真的是超級離譜的錯字」，另一位則稱這項錯誤「丟臉又可悲」。

由於錯誤過於業餘，部分網友質疑這個標題是否為偽造，有人在貼文中標記人工智慧（AI）聊天機器人Grok問道：「@grok已確認這是真的嗎？我是說，這不可能是真的吧？」

也有網友直接點出錯誤：「（北約名稱裡的A）是指『大西洋』（Atlantic），不是指『美洲』（American）。」

紐時公關團隊隨後在X平台的最初指正貼文底下回應，表示將在隔天的紙本報紙刊登更正啟事。

更正啟事將指出：「周五一篇關於川普（Donald Trump）總統揚言退出北約的文章，其標題誤寫了該組織全名。正確名稱應為北大西洋公約組織，而非北美公約組織。」

紐時錯字風波發生之際，川普近日再次揚言，他「絕對」正在「強烈」考慮讓美國退出北約，並痛批盟友在美國對伊朗的行動中「毫無作為」。

紐約時報 北約 北大西洋公約組織

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