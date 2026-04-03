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義總理梅洛尼出訪中東3國 盼緩解能源危機

中央社羅馬3日專電
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義大利總理梅洛尼(左)飛抵沙烏地阿拉伯，會見沙國王儲。(路透供圖)
義大利總理梅洛尼(左)飛抵沙烏地阿拉伯，會見沙國王儲。(路透供圖)

為解決美伊開戰造成的能源供應危機，義大利總理梅洛尼今天無預警出訪波灣三國，她下午飛抵沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah），將與沙國、阿拉伯聯合大公國、卡達等國領導階層會晤。

義大利總理府消息指出，這是自衝突爆發以來，首度有歐盟北約領導人訪問該地區。梅洛尼（Giorgia Meloni）這次將出訪2天，旨在向面對伊朗攻擊的相關國家重申義大利支持，並鞏固彼此的戰略夥伴關係。

梅洛尼晚間接受義大利電視TG1訪問指出，此次訪問既是對友好國家的聲援，也意在保障義大利所需的能源供應，她之前已出訪阿爾及利亞確保天然氣供應，她來到波灣地區主要是為了討論石油問題，這些國家供應義大利約15%石油需求。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，梅洛尼會晤沙烏地實質領導人王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），討論荷莫茲海峽遭封閉造成的嚴峻局勢，盼防止危機繼續擴大。

晚郵報指出，義國官方消息強調此次訪問並非「求援」，是為了確認義大利隨時準備伸出援手，包括保證義國能源巨擘埃尼集團（Eni）的投資不成問題。

報紙指出，梅洛尼此行另一目標是了解義大利如何協助化解伊朗衝突，並支持波灣國家依靠海外供應的糧食安全；義大利從未與伊朗斷絕外交關係，梅洛尼與波灣國家領導人長期保持良好關係，因此義大利盼扮演促進對話角色。

報導指出，梅洛尼也將與波灣國家討論軍事安全問題，阿聯今天至少遭到伊朗17枚彈道飛彈和48架無人機攻擊，義大利已向阿聯提供防禦物資。

北約 歐盟 義大利

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