我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

德國軍費將暴增70%超越法、英 打造歐洲最強軍隊

編譯中心／綜合24日電
德國總理梅爾茨24日強調，德國將承擔更多軍事責任，強化北約東側防衛義務；圖為梅爾茨出席在荷蘭海牙舉行的北約國家元首和政府領袖晚宴。(路透)
德國總理梅爾茨24日強調，德國將承擔更多軍事責任，強化北約東側防衛義務；圖為梅爾茨出席在荷蘭海牙舉行的北約國家元首和政府領袖晚宴。(路透)

北大西洋公約組織（NATO）峰會24日在海牙登場，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上午在德國國會發表演說，強調德國將承擔更多軍事責任，使聯邦國防軍成為「歐洲最強大的常規部隊」，強化北約東側防衛義務。他重申，「立陶宛的安全就是德國的安全」。德國計畫在2029年前將國防支出提高逾三分之二，也就是將暴增70%，超越法國與英國。

梅爾茨指出，德國推動軍事現代化不僅是為回應俄羅斯構成的威脅，更出於對盟邦應盡的承諾。他表示，聯邦國防軍將依據與盟國達成的協議，全面履行北約所設定的「能力目標」。

這些能力目標是北約根據集體防衛需求，針對各會員國提出的軍事建設指標，內容涵蓋兵力規模、裝備現代化、部隊可部署性等項目，確保整體聯盟具備因應各種危機的作戰能力。

為強化軍事能力、確保政策穩定推進，德國聯邦議會日前通過修憲，解除舉債上限。未來聯邦政府可針對國防、民防、情報、資安等項目，在超出GDP 1%的支出部分進行舉債。梅爾茨強調，這項修憲正是德國決心履行北約承諾的具體展現。

他強調，德國的目標是打造「歐洲最強大的常規部隊」，這不僅是回應當前安全挑戰的需要，更是德國在地理與經濟規模上應承擔的責任。他說：「考量到我們的地理位置、人口與經濟實力，這樣的發展方向是合情合理的。」

根據英國金融時報見到的德國預算計畫，德國軍事支出將從今年的950億歐元（1088.9億美元），到2029年增至1620億歐元。這項金額包含每年對烏克蘭約85億歐元的軍事援助，直到2029年。這將使德國核心國防支出在未來四年間提升至國內生產毛額（GDP）的3.5%，占比高於今年的約2.4%。

德國履行承諾的具體行動之一，是在北約東翼的部署。5月22日，德國陸軍第45裝甲旅在立陶宛首都維爾紐斯正式組建，梅爾茨親赴當地，與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）共同出席編成儀式，宣示深化雙邊軍事合作。

第45裝甲旅是德國自第二次世界大戰以來，首支長期駐紮海外的部隊，象徵德國對北約東翼防衛承諾已從政策走向部署。根據立陶宛國防部資料，目前約有500名德軍駐紮當地，預計至2027年，將擴編至約5000名軍事與文職人員配置，成為完整作戰旅。

梅爾茨24日在國會重申立陶宛安全對德國具有戰略意義，並指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略已動搖整個歐洲安全架構。他坦言德國「太長時間未傾聽波羅的海鄰國對俄羅斯帝國主義野心的警告」，如今這項誤判已被認清，德國無路可退。

25日將赴北約峰會的梅爾茨判斷，本屆峰會將做出「歷史性決定」，各成員國預計將大幅提高北約防衛支出。他也提及，德國當前在北約的軍事防衛部署並非為討好美國，而是出於對自身安全與地緣戰略責任的深刻理解。

德國計畫在2029年前將國防支出提高逾三分之二，將使德國核心國防支出在未來四年間...
德國計畫在2029年前將國防支出提高逾三分之二，將使德國核心國防支出在未來四年間提升至國內生產毛額（GDP）的3.5%。（路透）

德國 北約 立陶宛

上一則

北約公共論壇 川普、烏克蘭被喻為「房間裡的大象」

下一則

北約峰會砸2.1億史上最貴 涉烏會議縮水變外長工作餐會

延伸閱讀

是否承諾北約共同防禦？川普：取決於如何定義

是否承諾北約共同防禦？川普：取決於如何定義
北約秘書長：北京「大規模」擴軍 加劇台海衝突風險

北約秘書長：北京「大規模」擴軍 加劇台海衝突風險
德國國防支出將暴增70% 目標2029年軍費占GDP達3.5%

德國國防支出將暴增70% 目標2029年軍費占GDP達3.5%
把上千噸黃金從紐約搬回本國？德義面臨壓力 怕川普對Fed下手

把上千噸黃金從紐約搬回本國？德義面臨壓力 怕川普對Fed下手

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。(路透)

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

2025-06-23 23:29
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫