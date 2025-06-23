內唐亞胡：伊朗2大威脅目標幾消除

以色列總理內唐亞胡表示，以色列非常接近達成消除伊朗彈道飛彈和核計畫威脅的這兩項目標。(歐新社)

以色列 總理內唐亞胡 22日表示，以色列非常接近達成消除伊朗 彈道飛彈和核計畫威脅的這兩項目標。

路透報導，內唐亞胡承諾不讓以色列陷入消耗戰之中，但同時表示他不會貿然地結束對伊朗作戰。他告訴以色列的記者：「我不會尋求超出達成它們所需的行動，但我們也不會太快結束。當達成這兩個目標時，軍事行動就會完成，則戰鬥將會停止。」

「我毫不懷疑那是一個想要消滅我們的政權，這是我們為何著手這項行動，以清除我們生存上的兩項具體威脅：核威脅、彈道飛彈威脅。我們正逐步實現這些目標。我們非常、非常接近完成它們。」

他指出，美國碉堡剋星炸彈已造成伊朗福爾多（Fordow）核場址嚴重受損，但是受損程度仍有待觀察。德黑蘭已矢言不惜一切代價進行自衛。

被問到純度60%伊朗濃縮鈾的所在時，內唐亞胡表示：「我們對此一直予以密切關注。我可以告訴各位，那是核計畫重要一部分。」

「那不只是其中一項構成要素，也不只是充分的構成要素，而是重要的構成要素，我們在這方面有令人關注的情報。如果我不和各位分享的話，很抱歉。」

此外，英國商業暨貿易大臣雷諾茲22日表示，美軍空襲伊朗核設施之前，英國並未接獲美方要求使用其在印度洋的狄耶戈加西亞基地來發動攻擊，但英方在美軍攻擊行動前已獲得通報。

路透報導，雷諾茲（Jonathan Reynolds）表示，英國已將部分軍事資產部署至該區域，並將在其主要盟友遭受威脅時，採取「一切必要行動」予以防衛。他還說，首相施凱爾（Keir Starmer）22日正與盟國進行磋商。

雷諾茲告訴天空新聞網（Sky News），美方「並未提出任何請求。…英國的軍事資產，例如位於賽普勒斯（Cyprus）的皇家空軍阿克洛迪瑞（RAF Akrotiri）基地，或是狄耶戈加西亞基地（Diego Garcia base），有時會接獲這類請求，但這次並沒有提出這樣的請求。」

雷諾茲也透露，美軍空襲伊朗之前，英國當局曾接獲相關通知。

「我不能告訴你，我們是何時知道這件事。但正如你所預期，我們確實有接獲通知。」

英美兩國聯合使用狄耶戈加西亞戰略軍事基地，此基地為美軍在亞太地區的重要軍事基地之一，曾於阿富汗和伊拉克戰爭期間扮演長程轟炸機和艦艇的樞紐。