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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

翁山在監禁下過80歲生日 兒子向全球募得8萬支祝福影片

編譯中心／綜合20日電
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遭罷黜的緬甸民主領袖翁山蘇姬昨天在軍政府監禁下度過80歲生日。(美聯社)
遭罷黜的緬甸民主領袖翁山蘇姬昨天在軍政府監禁下度過80歲生日。(美聯社)

遭罷黜的緬甸民主領袖翁山蘇姬19日在軍政府監禁下度過80歲生日，其子阿里斯為她在全球募得逾8萬支祝福影片。翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）因多項罪名遭判的刑期，恐使她餘生都無法獲釋。

中央社引述法新社報導，緬甸民主轉型十年期間的精神領袖翁山蘇姬，在緬甸從軍事統治邁向改革開放後成為實質領導人。

但是緬甸軍方2021年發動政變奪回權力後，她就一直遭到監禁，罪名從貪汙到違反新冠防疫限制，不一而足，目前她正在服長達27年徒刑。

人在英國的翁山蘇姬之子阿里斯表示：「此時此刻很難慶祝。這樣的日子持續已久，我們早就學會忍耐。」

他在翁山蘇姬80歲生日前8天跑了80公里，並且向全球徵集影片，一共為母親募集到超過8萬則祝福訊息。然而，被軟禁在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）的翁山蘇姬無法看到這些祝壽影片。

阿里斯說，自翁山蘇姬遭到監禁以來，他只在兩年前透過書信收到一次來自母親的訊息。

阿里斯擔心翁山蘇姬在心臟、骨頭和牙齦方面的問題沒有獲得治療，「我們對她的處境一無所知」。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，翁山蘇姬「身體狀況良好」，不過他沒有就此提供任何進一步細節。

翁山蘇姬 緬甸

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