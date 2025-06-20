全球數百萬人「被消失」 人口統計危機恐埋政策未爆彈

近年進行全面人口普查的國家減少，這項「人口數據危機」正成為潛藏的未爆彈。（歐新社）

科學家警告，近年進行全面人口普查 的國家減少，這項「人口數據危機」正成為潛藏的未爆彈，可能衝擊疾病防治與教育規畫等政策的效益，在人工智慧 （AI ）運算仰賴這些數據取得洞察之際，潛在傷害可能更大。

科學家19日發布於《科學》期刊的「消失的人們：全球人口統計數據危機威脅公共政策」研究指出，執行全面人口普查的國家減少，其他國家也已延後發布結果，反映新冠疫情的干擾、預算縮減、政府機構信任度下滑及國際支持崩塌引發的「完美風暴」。

這份由英國南安普頓大學 （Southampton）與美國哥倫比亞大學共同進行的研究指出，涵蓋全球15%居民的國家，都未能在2015-2024年進行人口與住房普查，比十年前增加7%，意味著上億人不再被調查，正導致世界各國有上百萬人未被計入普查與調查數據，致使決策當局未能掌握治理人口的全貌。

現代政府常每十年透過自行回報的家庭調查與訪調，進行人口普查，在完成數據蒐集推估誤差後，再推行作業，但報告指出，從2015年到去年7月，已有占全球人口25%的24國，都未發布人口數據，在部份情況下，這是因為回應率下滑與誤差範圍造成疑慮。

在運算與人工智慧（AI）技術的進步，已強化電腦分析巨量數據、並從中取得洞察的能力之際，人口統計數據減少所造成的潛在傷害可能擴大。

報告主要作者、南安普頓大學 WorldPop研究團隊副主管艾絲培（Jessica Espey）表示，這種衝擊可能很「深遠」，因為人口數據是「幾乎所有經濟與社會活動的分母」，決定了「政府要投資的領域、方式和人口族群」，「以及該如何配置選區」。

艾絲培說，統計機構資金遭砍，會減弱可得數據的品質，也可能造成「大批人口未被計入，被排除在公共決策之外」。報告也說，最近美國、英國及其他歐洲國家縮減國際援助預算，將使情勢惡化。

報告推算，涵蓋非洲33%人口的國家，2015-2024年都未統計人口，黎巴嫩、敘利亞及葉門等國家的衝突也已大幅限制當局普查的能力，儘管這種數據缺口影響窮國最深遠，但富裕國家也無法倖免，普查日益無法蒐集到特定人口族群的完全資訊，孩童數量常被低報，有研究指出，2020年的美國拉丁裔人口被低估了將近5%。

牛津大學人口統計與人口健康教授蜜爾絲（Melinda Mills）指出，人口普查的覆蓋範圍縮減，也反映更廣泛的參與調查者減少，因各國統計機構和美國人口統計與健康調查（DHS）計畫等組織的預算持續遭砍。

她說，荷蘭和印尼等國也根據身分證字號建立人口登記系統，因應這些難關，其他國家則已整合新的數據類型、AI模型及數學工具，但很少有單一解決方案，必須會何政府和產業夥伴的資料來源，結合先進的統計方法，這就是未來。