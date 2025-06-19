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研究：地球「碳預算」三年內耗盡 巴黎協定目標恐難實現

編譯黃淑玲／綜合外電
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圖為中國甘肅省祁連山冰河，因全球暖化已嚴重退縮。 （路透）
圖為中國甘肅省祁連山冰河，因全球暖化已嚴重退縮。 （路透）

科學家表示，由於溫室氣體排放量創下史上最高，地球的「碳預算」將未來三年內耗盡，巴黎氣候協定要把全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內的希望，變得渺茫。

所謂的「碳預算」，是指若要讓實現巴黎協定目標的機率維持在50%，全球最多可排放的溫室氣體總量。巴黎氣候協定目標希望將全球氣溫升幅，控制比工業化前水準高出攝氏1.5度。

不過，倫敦帝國學院教授羅傑爾（Joeri Rogelj）指出，這個目標看來更加渺茫。60多位國際科學家團隊已共同撰寫一項研究報告，發表在《地球系統科學數據》期刊，羅傑爾是共同作者之一。

這項研究指出，2024年記錄到的全球暖化程度和速度，前所未見，氣候行動的進展仍遠追不上碳排量的激增。羅傑爾說：「無論採取什麼行動，暖化幅度都達到、甚至超過攝氏1.5度，甚至是更高水準的機率非常高。」

聯合國政府間氣候變遷小組（IPCC）2021年估計，當時剩餘的「碳預算」為5,000億公噸二氧化碳，最新研究顯示，到今年為止，剩餘預算已降至只有1,300億公噸。

這份研究的領銜作者里茲大學Priestley氣候未來研究中心主任弗斯特（Piers Forster）表示，「這份研究顯示，各項氣候指標偏離正軌的速度與程度有多驚人」。

研究人員估計，在止於去年的過去十年間，全球平均氣溫比工業化前水準高出攝氏1.24度，其中攝氏1.22度是人類活動所致，主要來自森林砍伐與燃燒化石燃料。

科學家說，2012-2024年的全球暖化速度已是1970與1980年代的兩倍，導致海平面上升、海洋增溫、冰層融化與永凍層解凍等現象。

暖化 氣候變遷 聯合國

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