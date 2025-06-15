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杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

編譯盧思綸／即時報導
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杜拜老虎塔13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，更延燒至隔日清晨。所幸經當局灌救6小時終於撲滅火勢，全棟超過3800名住戶安全撤離，無人傷亡。（取材自X平台@nabila jamal）
杜拜老虎塔13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，更延燒至隔日清晨。所幸經當局灌救6小時終於撲滅火勢，全棟超過3800名住戶安全撤離，無人傷亡。（取材自X平台@nabila jamal）

太陽報報導，杜拜第19高樓「老虎塔」（Tiger Tower）13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高層，濃煙如柱，場面令人怵目驚心。當局連續救火6小時，在14日凌晨終於撲滅火勢。事發當時住戶發現逃生樓梯間煙霧瀰漫，果斷改搭電梯撤離，全棟共3820名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。

「老虎塔」坐落於杜拜碼頭（Dubai Marina），以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」（Marina Pinnacle），落成已14年，共67層樓，總結構高度為280公尺，擁有764個住宅和商業單元。

根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office ），該建築共有3820名居民，大火發生後已完全疏散，火勢也在6小時內獲得控制，無人傷亡。

一對夫妻住戶告訴海灣時報（Khaleej Times），13日晚間9時45分左右，住在24層樓的他們聞到燒焦味，檢查公寓並未發現異狀，「但從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾」。隨後夫妻致電保全，被通知要撤離。

這名住戶透露，當時逃生樓梯已瀰漫濃煙，他們只好搭電梯逃生，所幸電梯還能運作。

報導指出，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。

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