杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生
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太陽報報導，杜拜第19高樓「老虎塔」（Tiger Tower）13日深夜發生大火，火舌從低樓層猛烈向上竄升，迅速蔓延至高層，濃煙如柱，場面令人怵目驚心。當局連續救火6小時，在14日凌晨終於撲滅火勢。事發當時住戶發現逃生樓梯間煙霧瀰漫，果斷改搭電梯撤離，全棟共3820名住戶平安撤離，奇蹟般無人傷亡。
「老虎塔」坐落於杜拜碼頭（Dubai Marina），以其承包商命名，也稱「海濱巔峰」（Marina Pinnacle），落成已14年，共67層樓，總結構高度為280公尺，擁有764個住宅和商業單元。
根據杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office ），該建築共有3820名居民，大火發生後已完全疏散，火勢也在6小時內獲得控制，無人傷亡。
一對夫妻住戶告訴海灣時報（Khaleej Times），13日晚間9時45分左右，住在24層樓的他們聞到燒焦味，檢查公寓並未發現異狀，「但從陽台望出去可見消防員和樓下聚集群眾」。隨後夫妻致電保全，被通知要撤離。
這名住戶透露，當時逃生樓梯已瀰漫濃煙，他們只好搭電梯逃生，所幸電梯還能運作。
報導指出，當局正與建商密切合作，替受影響住戶安排臨時住處，並將優先考慮他們的安全與健康福祉。
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