我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

班農爆料馬斯克曾在白宮對貝森特動粗 川普：太超過了

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

7月5日會發生什麼事？日旅達人：連事實查核中心都出報告了

記者陳智華／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新冠疫後，日本吸引大量國際觀光旅客前往旅遊，櫻花季更是旅遊旺季。（記者陳易辰/攝影）
新冠疫後，日本吸引大量國際觀光旅客前往旅遊，櫻花季更是旅遊旺季。（記者陳易辰/攝影）

日旅達人林氏璧8日在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年7月5日會發生什麼事？這件事連事實查核中心都出報告了。網傳「7/5日本將發生大地震，會引發海嘯讓台港菲國陸地連在一起」？查核結果：地震無法預測，網傳論述多無科學依據。

林氏璧指出，因為和日本旅遊不能說無關，他最近只要出影片或報導就會看一下。但他發現目前很多流傳的說法和龍樹諒「我所看見的未來」書中是不吻合的。最常見的錯誤是，龍樹諒其實只有說大災難是2025年7月發生。

林氏璧說，比較社群流傳的謠言，與原預言夢的文字也有差距。如書中提到7月5日，指的是夢境是在2021年7月5日夢到，而不是說7月5日會發生大地震。此外，許多社群謠言指出7月5日南海海槽會大地震；但書中說的是菲律賓海板塊中間發生災難。

真要說龍樹諒預言到的大事，林氏璧指出，是311東日本大地震，雖然只有在封面寫下「大災害在2011年3月」，原書中完全沒有任何內容；還有皇后樂團主唱佛萊迪去世。總共6件，遠遠不到13件。

林氏璧表示，龍樹諒6月15日會自費出版一本新書：《天使的遺言》，據說會有我所看見的未來相關細節與闢謠，讓我們來看看她這次會說什麼。他猜她會強調，她根本沒說過是7月5日 4:18AM發生。

地震 日本

上一則

環保少女搭帆船闖加薩 美議員譏：希望她會游泳

延伸閱讀

日媒：中國氫專利競爭力 超越日本首度居冠

日媒：中國氫專利競爭力 超越日本首度居冠
北京法官白彬捲款潛逃日本 民陣：擇日公布真相

北京法官白彬捲款潛逃日本 民陣：擇日公布真相
北海道推算大地震與海嘯災損 當地7500人恐罹難

北海道推算大地震與海嘯災損 當地7500人恐罹難
新冠疫情升溫 林氏璧分析這類人仍該打疫苗、各國接種建議對象

新冠疫情升溫 林氏璧分析這類人仍該打疫苗、各國接種建議對象

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法