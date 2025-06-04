巴基斯坦連續地震 216囚犯趁夜間逃獄 警擊斃1人逮回78人

巴基斯坦喀拉蚩一所監獄2日晚間，超過200名囚犯一夜之間從監獄越獄，警察和準士兵3日在門口站哨。(美聯社)

巴基斯坦 南部信德省政府官員表示，第一大城喀拉蚩2日發生多起輕微地震 ，一座監獄囚犯獲准暫時離開牢房期間，逾200人於夜間逃獄，至少1人在開槍交火中遭到擊斃。

路透報導，巴基斯坦信德省（Sindh）政府律政廳長蘭賈爾（Zia-ul-Hasan Lanjar）在喀拉蚩（Karachi）馬里爾監獄（Malir prison）外對記者表示，越獄事件發生前有數起地震引起囚犯恐慌。

美聯社報導，高階警官阿巴西 （Kashif Abbasi）指出，216名逃獄囚犯中有78人已被抓回。他表示，脫逃的囚犯中沒有因激進主義指控遭到定罪或面臨審判者。

阿巴西表示，一名囚犯在駁火中遭到擊斃、三名獄卒受傷，但是當局已經掌控情勢，警方正進行搜索以逮捕其餘逃犯。

蘭賈爾指出，地震引發恐慌，囚犯獲准暫時離開牢房，但是獄方難以控制上千名囚犯。子夜前開始有人逃獄，失控場面持續到3日清晨。

警方表示，囚犯搶走獄卒的槍，引發駁火，後來大門遭到強行開啟。

蘭賈爾指出，這是巴基斯坦歷來最大規模越獄事件之一。當地電視台的畫面可以看到，囚犯在夜間逃逸，其中有些人還光著腳，警察進行追捕時，有些囚犯被押上警車。